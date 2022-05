Sono sette i nuovi film in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 12 maggio: i più attesi

Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz e Diane Kruger sono le protagoniste dello spy thriller diretto da Simon Kinberg “Secret Team 355”. Ambientato a Bogotà un signore della droga presenta a uno dei più pericolosi criminali, una potente arma top-secret che potrebbe distruggere l’ordine che conosciamo. Spetterà all’agente della CIA Mace recuperare l’arma a qualsiasi prezzo.

“L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” è un film diretto da John Madden, con Kelly MacDonald, Colin Firth e Matthew MacFadyen. Basato sul libro di Ben Macintyre racconterà l’operazione Mincemeat messa in piedi durante la Seconda guerra mondiale. Il piano così chiamato fu realizzato dai servizi segreti britannici nella primavera del 1943 per depistare l’esercito nazista.

Channing Tatum produce, dirige ed interpreta la commedia “Io e Lulù” che trae spunto dal precedente documentario realizzato per HBO dallo stesso attore. La pellicola è una storia toccante che racconta di un viaggio di un uomo insieme alla sua cagnolina.

Basato sul libro omonimo scritto da Stephen King esce questa settimana al cinema “Firestarter” diretto da Keith Thomas con Zac Efron e Sidney Lemmon protagonisti. Il film ha per protagonista una ragazzina con straordinari poteri pirocinetici che deve imparare a controllare il suo dono e proteggere la sua famiglia e sé stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e usarla come arma.

Film al cinema dal 12 maggio: le altre uscite

Presentato in anteprima allo scorso Festival di Cannes esce oggi al cinema “Generazione Low Cost” diretto dal duo Julie Lecoustre e Emmanuel Marre con Adèle Exarchopoulos protagonista. Cassandre è una giovane hostess che lavora per una compagnia aerea low cost. La sua vita è fatta di feste, divertimento, senza troppe preoccupazioni e responsabilità tra un volo e l’altro. Tutto fila liscio, finché non è costretta a tornare a casa per un imprevisto che la porta ad affrontare i nodi irrisolti e mai affrontati della sua esistenza.

Dominik Moll porta sul grande schermo il lungometraggio “Only the Animals – Storie di spiriti amanti“. Il film racconta la storia di cinque persone, che vivono tra il sud della Francia e Abidjan, in Costa d’Avorio. Per un caso si ritrovano tutte coinvolte nella medesima situazione dopo la scomparsa inspiegabile di una donna.

Maria Sødahl dirige il film “Hope” che ha già ottenuto due candidature agli European Film Award con Andrea Bræin Hovig e Stellan Skarsgård protagonisti. Il film segue le vicende di Anja una donna normale alla quale le viene diagnosticato un cancro al cervello. Da questo momento la sua vita per forza delle cose cambierà e anche la sua relazione con il compagno verrà messa alla prova.

Tomas Barile

12/05/2022