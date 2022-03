Secret team 355 (2022)

Titolo originale: The 355

Regia: Simon Kinberg

Cast: Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz, Sebastian Stan, Diane Kruger, Edgar Ramirez, Jason Wong, Emilio Insolera

Genere: Azione, Thriller

Durata: 122 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 12 maggio 2022

"Secret team 355" è uno spy thriller tutto al femminile e racconta la storia di una spia identificata con il codice 355. La pellicola è diretta da Simon Kinberg, nel cast troviamo le pluripremiate Jessica Chastain, Penélope Cruz e Lupita Nyong'o. Al cinema il 12 maggio 2022 è distribuito da 01 Distribution.

Secret team 355 : la trama

"Secret team 355", il film diretto da Simon Kinberg, è la storia di una spia, identificata con il Codice 355, che operò durante gli anni della Rivoluzione Americana. Il tutto si svolge a Bogotá, in Colombia, quando un signore della droga presenta a un dei più pericolosi criminali, Elijah Clarke (Jason Flemyng), una potente arma top-secret che potrebbe distruggere l’ordine che conosciamo. Clarke si appropria dell'arma, uccidendolo violentemente. Per fortuna, mentre le autorità irrompono nella sua villa, l'agente DNI Luis Rojas (Edgar Ramirez) riesce a portargli via il dispositivo.

Spetta all'agente della CIA Mason Brown (Jessica Chastain), nota come Mace, recuperare l'arma a qualsiasi prezzo. L’agente Male dovrà viaggiare da Parigi a Shanghai pur di recuperarla, aiutata da un quartetto d’eccezione di sole agenti donne, forti come non mai.