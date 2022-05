Io e Lulù (2022)

Io e Lulù: un buddy film delicato ed edificante

"Io e Lulù", diretto da Reid Carolin e Channing Tatum con protagonista quest'ultimo, è un buddy film delicato ed edificante. Nonostante vi si metta in scena un'amicizia fra un uomo e un animale, la commedia non soffre ad ogni modo di eccessiva ovvietà, merito di una narrazione compatta e di due presenze (Tatum, appunto, e la sua cagnolina) forti e conturbanti.

Mentre si mantiene al di là di una superficie oltre la quale non sempre film di questo genere possono facilmente sperare di andare, "Io e Lulù" offre dunque una piacevolezza intrinseca proprio nel legame fra l'ex ballerino di "Magic Mike" e il suo pastore belga, che rende la pellicola (anche laddove carente di un'analisi approfondita del rapporto fra i due) emotivamente coinvolgente e visualmente gradevole.

Un'interazione da applausi

L'interazione uomo/cane all'interno della pellicola è certamente da applausi. Tatum lo vediamo visceralmente "in parte", intensamente indaffarato a crearsi un interesse per la sua amica a quattro zampe che si fa via via più tangibile mano a mano che il racconto progredisce. Lulù, dal canto suo, lo eguaglia da perfetta co-star, con sguardi colmi di tenerezza e malinconia impossibili da passare inosservati, nemmeno agli occhi dello spettatore più distratto.

Ben realizzato e ottimamente recitato, "Io e Lulù" è insomma un film di buoni sentimenti, che pur non apportando nulla di nuovo al genere è in grado di fornire momenti lieti e appaganti di cui vi è sempre un gran bisogno.

Mirko Tommasi