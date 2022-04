Regia: Keith Thomas

Cast: Zac Efron, Sydney Lemmon, Gloria Reuben, Ryan Kiera Armstrong, Michael Greyeyes, Tina Jung, Lanette Ware, Gavin MacIver-Wright, Neven Pajkic, Danny Waugh

Genere: Horror, colore

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 12 Maggio 2022

Keith Thomas dirige un nuovo adattamento del thriller di Stephen King divenuto un classico, realizzato dai produttori de "L'Uomo Invisibile". Il film ha per protagonista una ragazzina con straordinari poteri pirocinetici che deve imparare a controllare il suo dono e proteggere la sua famiglia e se stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e usarla come arma.

Firestarter: la trama

Charlie è una bambina dotata di poteri speciali che possono diventare un grande pericolo per l'umanità. I suoi genitori, Andy (Zac Efron) e Vicky (Sidney Lemmon), hanno cercato per dieci anni di tenere la figlia lontano da un'agenzia federale che vuole usare il 'dono' della piccola trasformandolo in un'arma di distruzione di massa.

Andy con il procedere del tempo ha istruito Charlie per renderla capace di controllare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa quasi impossibile da gestire. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente (Michael Greyeyes) avrà il compito di catturare la famiglia, la cui posizione è stata identificata in seguito a un incidente. Ma Charlie ha altri progetti...

La colonna sonora di "Firestarter" è stata realizzata dal leggendario John Carpenter ("Halloween", "Christine", "Fog") e dai compositori del franchise "Halloween" Cody Carpenter e Daniel Davies.