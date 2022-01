Regia: John Madden

Cast: Kelly MacDonald, Colin Firth, Matthew MacFadyen, Johnny Flynn, Paul Ritter, Mark Gatiss, Hattie Morahan, Tom Wilkinson, Penelope Wilton, Simon Russell Beale, Jason Isaacs, Lorne MacFadyen, Alex Jennings, Rufus Wright

Genere: Drammatico, colore

Durata: 128 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 20 gennaio 2022

"Operazione Mincemeat" è un film diretto da John Madden, con Kelly MacDonald, Colin Firth, Matthew MacFadyen. La pellicola è la trasposizione cinematografica del libro di Ben Macintyre sull'operazione Mincemeat messa in piedi durante la Seconda guerra mondiale. Il piano così chiamato fu realizzato dai servizi segreti britannici nella primavera del 1943 per depistare l'esercito nazista.

L'evento storico è stato raccontato al cinema da un altro film, dal titolo "L'uomo che non è mai esistito" (1956), basato sull'omonimo libro del 1953 di Ewen Montagu.

Operazione Mincemeat: la trama

Quando gli alleati devono affrontare l'armata tedesca sbarcando in Europa hanno la necessità di trovare un espediente per proteggere le loro forze da un massacro sicuro. Per occuparsi di un piano che contrasti i nazisti vengono reclutati Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley, due ufficiali dell'Intelligence americana, che danno false informazioni sullo sbarco delle truppe.

Il primo attacco alla "Fortezza Europa" in mano a Hitler avviene all'alba del 10 luglio 1943 in Sicilia. Il trionfo dell'operazione è in parte dovuto a un uomo morto sei mesi prima, sulla cui figura è stata creata una fitta rete di depistaggi.

L'imbroglio fu chiamato "Operazione Mincemeat", e servì a convincere i nazisti che il grande sbarco alleato nel Mediterraneo sarebbe avvenuto in Grecia anziché in Sicilia.