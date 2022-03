Sei film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa seconda settimana di marzo.

Film al cinema dal 10 marzo: in attesa degli Oscar

Presentato allo scorso Sundance Film Festival esce oggi al cinema “Flee” prima pellicola nella storia ad essere candidata come Miglior film d’animazione, Miglior documentario e Miglior film internazionale ai prossimi Premi Oscar. Il documentario ripercorre la vita di Amin che scappato dall’Afghanistan trova riparo in Danimarca. Quando si sta sposando con il suo compagno Casper coglie l’occasione di confidarsi con Jonas, un suo amico ma anche un regista che sceglie il linguaggio d’animazione per raccontare una storia universale di resistenza.

Vincitore dell’Orso d’Oro alla 70^ edizione della Berlinale “Il male non esiste” è un film diretto da Mohammad Rasoulof. La pellicola racconta di uno Stato che ancora reprime la libertà di pensiero e di espressione, facendo rischiare a uomini e donne di perdere la propria vita. Il film si interroga su un tema delicato e controverso: la pena di morte.

Catherine Corsini scrive e dirige “Parigi, tutto in una notte” con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs e Pio Marmaï protagonisti. La cineasta francese affonda a piene mani su tematiche di scottante attualità. Il malcontento sociale in una Francia che sembra non vedere le difficoltà dei più deboli esplode in un narrato privo di fronzoli.

Film al cinema dal 10 marzo: le altre uscite

Questa settimana esce al cinema “C’era una volta il crimine” terzo capitolo della saga diretta e interpretata da Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi ed Edoardo Leo protagonisti. Questa volta Moreno e Giuseppe sono trasportati nel 1943 con l’obiettivo di rubare il quadro della Gioconda ai francesi. Quello che sembra un colpo riuscito si trasforma in una missione di salvataggio per cercare di recuperare la mamma di Moreno, ancora bambina, portata via dai nazisti.

Isabelle Huppert è la protagonista del film francese diretto da Thomas Kruithof “La promessa – Il prezzo del potere” presentato allo scorso Festival di Venezia. Clémence è una sindaca di una città vicino a Parigi, alla fine del suo mandato. Prima di andarsene, vuole però a tutti i costi sistemare un’unità abitativa disastrata. Tra mille difficoltà sarà sempre insieme al suo fedele collaboratore Yazid che di umili origini anche lui combatterà tra ambizione ed etica.

“Jackass Forever” segna il ritorno sul grande schermo per la quinta volta delle avventure demenziali di Johnny Knoxville e dei suoi compagni di avventura.

Tomas Barile

10/03/2022