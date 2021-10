Regia: Thomas Kruithof

Cast: Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, Mustapha Abourachid, Soufiane Guerrab, Hervé Pierre, Laurent Poitrenaux, Walid Afkir, Vincent Garanger, Christian Benedetti, Anne Loiret, Mama Prassinos, Youssouf Wague, Gauthier Battoue, Bruno Georis, Stefan Crepon, Rosita Fernandez

Genere: Drammatico, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Francia, 2021

“Les promesses“ è un film in Concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2021.

Les promesses: la trama

Clémence è una sindaca di una città vicino a Parigi, alla fine del suo mandato. Lascerà il suo posto a una giovane collaboratrice. Prima di andarsene, vuole però a tutti i costi sistemare un'unità abitativa disastrata. Troverà mille difficoltà e resisterà ad offerte lusinghiere come l’offerta di un Ministero. Il tutto insieme al sue fedele collaboratore di sempre Yazid di umile origine e combattuto tra ambizione ed etica.

Commento del regista

“Ho cominciato a pensare a questa storia alcuni anni fa, dopo le elezioni francesi. Volevo fare un film che mettesse in discussione la possibilità del coraggio politico. Fortunatamente, dopo che ho iniziato a scrivere la sceneggiatura insieme a Jean-Baptiste Delafon, qualcosa di più sfumato e meno teorico ha cominciato rapidamente a emergere. Le promesse sono la moneta della politica. Che si concretizzino in un posto di lavoro, un sussidio, un’alleanza, le promesse sono ciò che i protagonisti si scambiano in tutto il film.”. Nel ruolo di Clemence troviamo una straordinaria Isabelle Huppert, che ha già avuto un ruolo simile nel film di Chabrol “L’ebrezza del potere”.