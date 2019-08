Regia: Pablo Larraín

Cast: Gael García Bernal, Santiago Cabrera, Mariana Loyola, Mariana Di Girolamo, Giannina Fruttero, Catalina Saavedra, Paola Giannini, Antonia Giesen, Paula Luchsinger, Josefina Fiebelkorn

Durata: 102 minuti

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Cile, 2019

"Ema" è un film drammatico cileno diretto da Pablo Larraín, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2019.

Adozioni e famiglia in crisi

"Ema" segue la storia di una coppia in crisi famigliare, che deve fare i conti con le conseguenze di un'adozione andata male.

Pablo Larraín è stato apprezzato in Italia dal suo secondo lungometraggio dal titolo "Tony Manero", diretto nel 2008 e vincitore come Miglior Film e Miglior Attore al Torino Film Festival. Il regista nel 2016 ha diretto il biopic "Jackie", presentato al 73° Festival di Venezia, nel corso del quale ha ottenuto il premio per la Migliore Sceneggiatura e ha ricevuto tre candidature ai Premi Oscar per la Miglior Colonna Sonora, Migliori Costumi e Miglior Attrice Protagonista a Natalie Portman.

La sceneggiatura del film è stata realizzata da Guillermo Calderón e Alejandro Moreno. Nel cast spicca il nome Gael García Bernal, interprete indimenticabile di "I diari della motocicletta" (2004) di Walter Salles, diretto da Larraín in "No - I giorni dell'arcobaleno" (2012) e "Neruda" (2016), e prima di "Ema" al cinema con "Lontano da qui" (2018) di Sara Colangelo.