Darren Aronofsky è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, celebre per aver diretto film di grande successo, tra i più noti ci sono "Requiem for a Dream", "The Wrestler" e "Il cigno nero".

Darren Aronofsky, il visionario cigno nero del cinema americano

(Brooklyn, 12 Febbraio 1969)

Darren Aronofsky nasce a New York ed è estremamente creativo fin dai tempi della scuola, quando si dedica ai graffiti.

Studia cinema alla Harvard University e la sua tesi di laurea è il film “Supermarket Sweep” (1991) con Sean Gullette. Sarà lui il protagonista del successivo lungometraggio “π - Il teorema del delirio” del 1998. Gullette è Max, un genio della matematica che soffre di tremende emicranie e vive chiuso nel suo microcosmo. Casa sua è una specie di laboratorio alla "Matrix" con il super computer Euclide e le formiche che vi girano indisturbate. Il nostro eroe impazzirà e forse si suiciderà in un crescendo di musica e numeri. Paranoico ma affascinante, “π - Il teorema del delirio” è girato rigorosamente in bianco e nero ed ha una colonna sonora da urlo. Ovviamente va benissimo al Sundance Film Festival e diventa un cult.

Il successo con "Requiem For a Dream”

Il lavoro successivo è il meraviglioso “Requiem For a Dream” del 2000 in cui Aronofsky sembra essere e ispirato a Terry Gilliam da una parte e a David Lynch dall’altra. Tratto da un racconto di Huber Selby jr. “Requiem For a Dream” vede al centro della propria storia quattro persone, vittime della dipendenza: a partire da quella di Sara (una splendida Ellen Burstyn, nominata agli Oscar come Miglior Attrice Protagonista), madre di famiglia, succube della televisione e delle pillole per dimagrire; fino ad arrivare al figlio Harry (Jared Leto) alla sua fidanzata (Jennifer Connelly) e a un loro amico, intrappolati nel tunnel della droga. Il ritmo narrativo è scandito dal trascorrere delle stagioni, che corrispondono all’irreversibile e drammatica evoluzione delle vite dei protagonisti. Poi Aronofsky ci mette ben sei anni per partorire la sua creatura successiva: il filosofico “The Fountain” (2006).

Sempre più visionario, il regista è in corsa per il Leone d’Oro al Festival di Venezia, ma la pellicola si rivela un flop ai botteghini. Ambientato in tempi e luoghi diversi, ha come protagonisti assoluti Hugh Jackman e la moglie del regista, Rachel Weisz. Il film ha una genesi difficilissima: la produzione parte nel 2001 con ipotetici interpreti Brad Pitt e Russell Crowe, che si tirano indietro all’ultimo minuto.

I riconiscimenti al talento del regista

È del 2008 “The Wrestler”, vincitore del Festival di Venezia e il cui stile è completamente diverso da quello degli altri lavori, con uno straordinario Mickey Rourke nei panni di “The Ram” Robinson, un lottatore che riesce a rinascere come la leggendaria araba fenice.

Torna dietro la macchina da presa nel 2010 per girare il pluripremiato dramma "Il cigno nero", con Natalie Portman e Vincent Cassel, per cui l'attrice vince il Premio Oscar. Nello stesso anno è agli Academy anche come produttore di "The Fighter" per cui Melissa Leo e Christian Bale sono stati riconosciuti come Miglior Attori Non Protagonisti dell'anno.

Dopo quattro anni raccoglie un cast straordinario di grandi star come Russell Crowe, Anthony Hopkins e Jennifer Lawrence insieme alle stelle emergenti Emma Watson e Logan Lerman per raccontare il mito di Noè in "Noah" (2014).

Nel 2017 dirige Jennifer Lawrence e Javier Bardem nel nel thriller drammatico "Madre!", proiettato in concorso alla 74esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Ivana Faranda