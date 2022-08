Regia: Darren Aronofsky

Cast: Brendan Fraser, Sadie Sink, Chau Hong, Samantha Morton, Ty Simpkins, Sathya Sridharan

Genere: Drammatico

Durata: 117 minuti

Produzione: USA, 2022

I Wonder Pictures

"The Whale" è un film diretto da Darren Aronofsky, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022. Protagonista della pellicola è Brendan Fraser, che per l'occasione è arrivato a pesare ben 270 chili, allo scopo di interpretare un professore obeso. Prodotto da A24 e dallo stesso Aronofsky con la sua Protozoa Pictures, "The Whale" vanta inoltre la presenza di Sadie Sink (amatissima nel ruolo di Max in "Stranger Things"), la due volte candidata all’Oscar Samantha Morton, Ty Simpkins (protagonista della saga horror Insidious), e la candidata al Golden Globe Hong Chau.

The Whale: la trama del film

Charlie è un professore d'inglese che soffre di obesità. L'uomo cerca di trovare un'ultima possibilità di redenzione cercando di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti.

Note di regia

Il cinema può metterci in contatto con gli altri, indipendentemente da quanto possano apparirci diversi in superficie. Le persone che lottano con l’obesità sono spesso giudicate, respinte ed etichettate. Quando otto anni fa ho visto lo spettacolo di Sam Hunter, mi sono meravigliato della profondità dei suoi personaggi, soprattutto di Charlie, e mi è venuta l’ispirazione di usare il grande schermo per mettere il pubblico nei panni di Charlie, per immergermi nei suoi pensieri più profondi, nei suoi rimpianti e nelle sue speranze. Ma dove avrei trovato il mio Charlie? Avevo bisogno di un grande talento che potesse risplendere attraverso il trucco, un attore con un cuore immenso e un’anima pura. Non appena incontrai Brendan, capii immediatamente che avevo trovato il mio protagonista. In lui vi è qualcosa di ineffabile che dà vita al personaggio e ci trasporta – mente e cuore – in ciò che avrebbe potuto essere inconoscibile.