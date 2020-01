Regia: Claudio Gregori, Pasquale Petrolo

Cast: Anna Foglietta, Pasquale Petrolo, Francesco Mura, Claudio Gregori

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 30 aprile 2020

"D.N.A. Decisamente non adatti" è la commedia italiana che segna il debutto registico cinematografico della coppia comica Lillo & Greg, famosa già negli ambienti musicali, radiofonici, teatrali e televisivi.

"D.N.A. Decisamente non adatti" vede il duo comico oltre che alla regia, anche anche come protagonisti della pellicola: due ex compagni di scuola elementare, tra loro molto diversi, dopo molti anni in cui si sono persi di vista e hanno intrapreso percorsi differenti, si ritrovano casualmente. I due hanno però dei sentimenti in comune, quelli dell'insoddisfazione e del desiderio di migliorare la propria vita radicalmente.

Decidono così, insieme, di prendere parte a un esperimento scientifico che permetta loro di scambiarsi il codice genetico e, di conseguenza, anche lo stile di vita. Uno stile di vita a cui risulteranno essere decisamente non adatti!

Il duo comico ha esordito al cinema nel campo della recitazione nel 1999 e da allora ha preso parte a diversi progetti cinematografici quali "Super vacanze di Natale" del 2017 di Paolo Ruffini, "Natale col boss" del 2015 di Volfango de Biasi e "Lillo e Greg - The movie!" del 2007 diretto da Luca Rea.

Nel cast di "D.N.A. Decisamente non adatti", oltre alla famosa coppia protagonista, troviamo anche Anna Foglietta ("Si vive una volta sola" del 2020 di Carlo Verdone e "Perfetti sconosciuti" del 2016 di Paolo Genovese), Pasquale Petrolo ("Detective per caso" del 2019 Giorgio Romano e "Attenti al gorilla" del 2019 di Luca Miniero), Francesco Mura ("Appena un minuto" del 2019 di Francesco Mandelli e "La befana vien di notte" del 2018 di Michele Soavi), Claudio Gregori ("Natale a Londra - Dio salvi la regina" del 2016 di Volfango De Biasi)