Regia: Luca Miniero

Cast: Frank Matano, Cristiana Capotondi, Pasquale Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo

Genere: commedia, colore

Durata: n.d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 13 dicembre 2018

"Attenti al gorilla" è una commedia irriverente ed esilarate che racconta un’amicizia senza limiti come non se ne sono mai viste prima. Lo sa bene Frank Matano che nel nuovo film di Luca Maniero interpreta un avvocato fallito, che dopo aver vinto una causa si ritrova a vivere con il gorilla dello zoo della sua città.

Attenti al gorilla: una storia da ridere con un protagonista d’eccezione

Lorenzo (Frank Matano) è un avvocato fallito dal carattere difficile e con un matrimonio infelice, circondato da persone che lo giudicano senza prospettive. La sua vita cambia per sempre però quando vince una causa contro lo zoo della sua cittadina, tuttavia la vittoria porterà delle conseguenze inaspettate: Lorenzo dovrà infatti portare a casa con sé una delle principali attrazioni, un intelligente gorilla. Questa convivenza cambierà per sempre la sua esistenza.

Attenti al gorilla: uomo e animali un’amicizia lunga una specie

Fin dai primi anni della comparsa dell’uomo sulla terra è considerato tra i legami più sinceri e leali che esistano. La convivenza tra le due specie è un tassello importantissimo nella formazione umana, tanto è vero che un animale da compagnia è sempre consigliato a tutte le persone che soffrono una situazione difficile, che può variare da un disturbo a una grave malattia.

La pet therapy è infatti tra le medicine più gettonate quando si tratta di bambini che hanno a che fare con brutti mali; i cavalli inoltre risultano particolarmente indicati per l’autismo. I piccoli non detengono tuttavia il monopolio di questa cura, infatti la vicinanza di un animale è sempre molto consigliata anche per gli adulti. Perciò forse anche noi dovremmo seguire l’esempio del protagonista e lasciar più spazio agli animale nella nostra vita.