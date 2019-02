Detective per caso (2018)

Regia: Giorgio Romano

Cast: Emanuela Annini, Alessandro Tiberi, Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Valerio Mastrandrea, Pasquale Petrolo, Stella Egitto, Stefano Fresi, Massimiliano Bruno, Andrea Preti, Paola Tiziana Cruciani, Mirko Frezza

Genere: Commedia, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 18 marzo 2019

Una brillante commedia dal forte messaggio sociale: attori portatori della sindrome di Down impersonano una simpatica comitiva di giovani alle prese con un inaspettato mistero da risolvere.

Detective per caso: l’amicizia oltre ogni cosa

Giulia e Pietro sono amici da una vita, hanno condiviso gioie e dolore fin dalla prima infanzia, e sono indiscutibilmente legati anche alla loro animata comitiva di amici, con i quali si riuniscono ogni sera per commentare tutte le novità del momento. La loro solida amicizia viene però messa in discussione dall’incontro con la bella Marta, che ruba fin dal primo istante il cuore dell’ingenuo Pietro. Giulia risulta però essere preoccupata da questo improvviso avvicinamento, dopo essere stata accusata di gelosia, scopre che Marta nasconde un segreto, è infatti vittima di una dura tossicodipendenza. I guai della bella e dannata Marta coinvolgono presto anche Pietro, che si ritrova partecipe di una rapina dal misterioso esito: alla fine dei giochi il giovane ragazzo sparisce infatti nel nulla. Per riportare a casa Pietro sano e salvo, Giulia riunisce la truppa di amici per condurre una sofisticata indagine, grazie alla quale può finalmente sentirsi come una delle sue eroine della tv.



Giorgio Romano, in collaborazione con l’Accademia “L’Arte nel cuore”, dirige un progetto che coniuga ispirazione artistica e impegno sociale. Il regista vuole infatti sdoganare i luoghi comuni e coinvolgere nel cast attori affetti dalle sindrome di Down in una commedia che non è incentrata sul tema della malattia. Gli attori esordiente e senza esperienza vengono affiancati da grandi volti della cinematografia italiana. Tra i nomi degli attori felici e orgogliosi di partecipare a un progetto originale che infrange le barriere troviamo Paola Cortellesi, Valerio Mastrandrea e Claudia Gerini.