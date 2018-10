Box Office USA: Venom scala la classifica

Box Office USA (dal 5 al 7 ottobre 2018). La Marvel mette a segno un altro colpo con “Venom” che nel weekend del suo debutto conquista il primo posto nella classifica dei dieci film più visti al cinema. Segue un altra new entry “A Star Is Born” e al terzo posto si colloca il film d’animazione “SmallFoot – Il mio amico delle nevi“.

Box Office USA: “Venom” sbaraglia la concorrenza e si piazza al primo posto, lo segue a debita distanza solo a “Star Is Born”

Con la cifra record di 80.030.000 dollari la nuova pellicola targata Marvel “Venom” stravince il weekend negli stati uniti e si posiziona fin dal suo debutto al primo posto di questo Box Office. Lo spin-off sul cattivo di Spider-man non ha deluso le attese, l’unico che ha tentato di contrastare la sua scalata al successo è stato il film diretto e interpretato da Bradley Cooper con protagonista la star del pop Lady Gaga.

Infatti, il secondo posto di questa classifica se lo è aggiudicato proprio “A Star Is Born” il terzo remake di un film entrato ormai a pieno titolo nella storia del cinema di tutti i tempi, che racconta la scalata al successo di una giovane artista, ha chiuso il suo primo fine settimana nelle sale americane con un incasso di 42.600.000 dollari.

Il terzo posto di questo Box Office americano lo conquista la pellicola d’animazione “SmallFoot – Il mio amico delle nevi” diretto dai registi Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Il lungometraggio animato è una rivisitazione della leggenda del Bigfoot (L’uomo delle nevi) con un rovesciamento di prospettiva, infatti, la storia racconta l’avventura di un giovane Yeti che vuole a tutti i costi dimostrare ai suoi simili l’esistenza dell’essere umano, una creatura mitica frutto delle leggende. “SmallFoot” ha chiuso il weekend dal 5 al 7 ottobre 2018 con un incasso parziale di 14,900,000 dollari che sommati a quelli precedenti lo portano a un totale di 42,761,000 dollari.

Ai piedi del podio in quarta posizione troviamo nel Box Office USA di questa settimana “La scuola serale“. La commedia del regista Malcolm D. Lee con protagonista Kevin Hart, ha perso posizioni rispetto alla classifica della scorsa settimana. Il film ha chiuso il suo secondo weekend nelle sale statunitensi con un parziale di 12,280,000 dollari che sommato agli incassi precedenti lo portano a un totale di 46,750,000 dollari.

Box Office USA: i film dalla quinta alla decima posizione

Occupa la quinta posizione del Box Office USA che va dal 5 al 7 ottobre, la pellicola fantasy “Il mistero della casa del tempo” con la bella attrice Cate Blanchett. Il film giunto alla sua terza settimana di proiezione nelle sale cinematografiche di oltre oceano, ha chiuso il weekend con un parziale di 7,300,000 dollari per un totale complessivo di 55,100,000 dollari.

Sesto e settimo classificato, invece, sono rispettivamente i film “Un piccolo favore” di Paul Feig e “The Nun – La vocazione del male” del regista Corin Hardy.

“Un piccolo favore” ha chiuso il suo quarto fine settimana nei cinema americani con un parziale di 3,435,000 dollari per un totale complessivo di 49,014,000 dollari. Mentre, per quanto riguarda l’horror con protagonista un inquietante e cattivissima suora, ha chiuso questo weekend con un parziale di 2,610,000 dollari, per un totale di incasso pari a 113,367,000 dollari.

In ottava posizione invece, troviamo il film “Hell Fest“, con protagonista un misterioso serial killer che uccide i clienti di un parco giochi a tema halloween facendoli passare per delle attrazioni dello show. “Hell Fest” chiude la sua seconda settimana al cinema con un incasso parziale di 2,075,000 dollari per totale complessivo di 8,864,000 dollari.

Chiudono questa classifica dei dieci film più visiti nelle sale cinematografiche americane nel weekend che va dal 5 al 7 ottobre 2018, le pellicole “Crazy & Rich” e “The Predator” che occupano rispettivamente la nona e la decima posizione.

Dopo 8 settimane di proiezione “Crazy & Rich” chiude questo weekend con un parziale di 2,060,000 dollari e raggiunge un totale complessivo di incasso che ammonta a 169,135,000 dollari. Mentre, per quanto riguarda il film diretto da Shane Black ha ottenuto in questo fine settimana appena concluso un guadagno di 900,000 dollari per un totale complessivo pari a 49,986,000 dollari.

Chiara Broglietti

08/10/2018