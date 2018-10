The Predator (2018)

The Predator - Recensione: un richiamo nostalgico ai film trash degli anni 80

Che "The Predator" non fosse un lungometraggio ad alti contenuti sociali era scontato considerando anche i film che lo hanno preceduto; ma, quello che veramnte sorprende di questa pellicola firmata dal regista Shane Black è l'eccessiva grottezza che pervade tutta l'opera. La sensazione che si ha quando scorrono i titoli di coda di "The predator"e di aver fatto un salto indietro nel tempo e si aver appena assistito a uno di quegli action movie, particolarmente in voga fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Stiamo parlando di quei film in cui la violenza è eccessiva e per lo più immotivata e le gesta dei personaggi sono tanto spettacolari quanto inverosimili; insomma siamo davanti a uno quei film dalla trama molto semplice, quasi azzerata e con un andamento scontatissimo che alterna momenti tra il serio e l'umoristico senza però centrare mai l'obiettivo.

Nonostante l’elevato livello di imprecazioni che cercano di suscitare ilarità, le battute sono veramente banali, il primo pensiero che viene in mente e che le avrebbe potute scrivere benissimo un bambino di dieci. Insomma,"The Predator" delude su tutti i fronti.

La marcia in più di questo nuovo capitolo della saga sui Predatori alieni dovrebbe essere il fatto che si presenta come un ibrido tra un reboot e un sequel. Ma, il realtà l'unica marcia che si addice a questo film è la retro. È tutto sciocco, insensatamente borderline e senza alcun vero valore alla base. Anche per quanto riguarda i personaggi, l'unica nota positiva è che sono volutamente molto prestanti fisicamente ovvero dei veri"machi".

Rispetto ai film precedenti sono stati inseriti nel cast delle nuove figure il bambino prodigio (Jacob Tremblay) e l'eroico padre (Boyd Holbrook), ma l'elemento in assoluto più nuovo è rappresentato dai cosiddetti "disadattati", un gruppo di soldati con probelmi psicologici che mentre erano in viaggio verso un centro d'igiene mentale dell'esercito, si imbattono nel Ranger McKenna e decidono di affiancarlo nella battaglia per salvare il figlio e la terra dai mostri alieni. Per quanto sia chiaro in tutta la pellicola che il regista abbia creare sopratutto intorno ai soldati un'immagine fortemente maschilista e iconica, è difficile entrare in empatia con i protagonisti, anche quando questi tentano di allentare la tensione della battaglia con simpatici scambi di battute.

The Predator: un richiamo al film originale del 1987

Questo progetto è il quarto film della saga di Predator, iniziata nel 1987 col film diretto da John McTiernan con Arnold Schwarzenegger e proseguita con "Predator 2" nel 1990 e "Predators" nel 2010. Il nuovo capitolo a cura di Black strizza fortemente l'occhio alla pellicola originale McTiernan, il forte maschilismo che si assapora in tutta la proiezione ma sopratutto attraverso le scene della battaglia, si richiama fortemente all'iconica sfida primordiale fra l'uomo e la bestia il vero cuore pulsante dell'opera del '87.

In realtà in "The Predator" qualche spunto narrativo importante ci sarebbe pure, dal presunto disturbo cognitivo e comportamentale di cui è affetto il piccolo Rory McKenna, che si rivela essere l'unico in grado di decifrare la complessa tecnologia aliena, ma anche il rapporto fra Rory e il padre avrebbe potuto essere una chiave di lettura che avrebbe potuto creare un maggiore coinvolgimento emotivo con i protagonisti della storia.

"The Predator" deludente e trash da vedere solo per poter completare l'intera saga. La pellicola è nei cinema italiani a partire dal 11 ottobre.

Chiara Broglietti