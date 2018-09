Box Office Usa: “The Predator” vince il weekend

Box Office Usa (14 – 16 Settembre): il film d’azione “The Predator” è il film più visto nelle sale cinematografiche americane. Scende in seconda posizione “The Nun – La Vocazione del Male” mentre, al terzo posto ha sorpresa troviamo la pellicola dal titolo “Un Piccolo Favore”.

Box Office Usa: “The Predator” sottrae la vetta della classifica all’horror “The Nun”

Con un incasso pari a 24.000.000 dollari ottenuto nella sua settimana di debutto al cinema, è la pellicola d’azione del regista Shane Black dal titolo “The Predator” ha guadagnarsi il primo posto del Box Office Americano di metà settembre.

Scende in seconda posizione nella classifica dei 10 film più visti in america, l’horror di Corin Hardy “The Nun – La vocazione del male”. Lo spin-off della celebre saga “The Conjuring”, con protagonista una inquietante e demoniaca suora ha chiuso questo weekend con un incasso parziale pari a 18.200.000 dollari, che lo portano a un totale complessivo di 85.076.325 dollari

In terza posizione invece, troviamo il thriller “Un semplice favore” del regista Paul Feig. Un’avvincente storia di intrighi e bugie che girano intorno alle indagini di una mamma blogger che tenta di scoprire il mistero che ruota attorno alla scomparsa della sua migliore amica, ha letteralmente conquistato il pubblico statunitense.

“Un semplice favore” chiude il suo primo weekend nelle sale americane con guadagno pari a 16.050.000 dollari.

Quarta posizione, invece, per il film drammatico “Cocaine – La Vera Storia di White Boy Rick” del regista Yann Demange. La pellicola nella sua settimana di esordio al cinema, ha incassato un totale di 8.800.000 dollari.

Box Office Usa:i film dal quinto al decimo classificato

Finisce in quinta posizione, nella classifica di questa settimana appena conclusa, la commedia “Crazy & Rich“. Il film di Jon M. Chu. ha ottenuto un incasso parziale pari a 8.700.000 dollari, per un totale complessivo che ammonta a 149.551.904 dollari.

Sesto e settimo classificato di questo Box Office Usa, sono i film “Peppermint” e “Shark – Il primo squalo“.

Il film d’azione del regista Pierre Morel ha chiuso questo weekend,con un guadagno parziale di 6.070.000 dollari, per un parziale totale pari a 24.245.804 dollari.

“Shark – Il primo squalo” invece, ha incassato 3.805.000 dollari dal 14 al 16 settembre, che lo portano così, a un totale di 137.087.190 dollari guadagnati dalla sua uscita nelle sale americane.

L’ottava posizione è occupata invece dal thriller “Searching”. La pellicola diretta da Aneesh Chaganty, chiude il weekend con un parziale di 3.200.000 dollari per un totale di incassato dal suo debutto al cinema che è pari a 19.621.103 dollari

Chiudono la classifica di questo weekend di metà settembre, le pellicole “Unbroken: Path To Redemption” e “Mission: Impossible – Fallout“, rispettivamente in nona e decima posizione.

Il film drammatico del regista Harold Cronk, basato sul romanzo più venduto della scrittrice Laura Hillenbrand: “Unbroken: Path To Redemption”, ha chiuso la sua prima settimana nei cinema americani con un guadagno di 2,4 milioni di dollari.

Fanalino di coda di questo Box Office è il lungometraggio con protagonista Tom Crusise. “Missione: Impossible – Fallout” chiude questo weekend con un incasso parziale di 2.315.000 dollari, che lo portano comunque ha un notevole guadagno totale che ammonta a 216.135.337 dollari.

Chiara Broglietti

17/09/2018