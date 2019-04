Box Office Usa: “Shazam!” fulmina la concorrenza

(Box Office USA incassi 5-7 aprile 2019) Sul podio del primo weekend di un aprile che sarà pieno di uscite interessanti troviamo l’ultima produzione di casa Dc Comics. “Shazam!” supera infatti abilmente il remake di “Pet Sematary”, mentre continua la buona resa del “Dumbo” di Tim Burton.

Box Office Usa: “Shazam!” strega il botteghino



Con 53.450.000 dollari nel suo primo weekend al cinema, “Shazam!”, con la sua miscela ben riuscita di eroismo e simpatia, si aggiudica il primo posto nella classifica degli incassi del weekend appena passato. Un risultato, anche grazie al budget contenuto della pellicola, costata solo 100 milioni di dollari, ben superiore alle aspettative, per un supereroe non troppo conosciuto nella cultura popolare .Le buone recensioni ricevute potrebbero garantire ottimi ingressi anche nei giorni a venire.

Doppiato “Pet Sematary“, remake del film del 1989 tratto dal romanzo di Stephen King, che con “soli” 25 milioni di dollari apre in seconda posizione. Chiude il podio al terzo posto l’elefantino “Dumbo“, l’ultimo film Disney diretto da Tim Burton che a tre settimane dall’uscita incassa altri 18.224.000 dollari e porta il suo guadagno complessivo a 76.271.000 dollari.

In quarta posizione l’ottimo risultato di “Noi“; il secondo horror di Jordan Peele, costato soli 20 milioni di dollari, si porta in cassa altri 13.810.000 dollari, guadagnando complessivamente 152.400.000 dollari alla sua terza settimana nelle sale.

“Captain Marvel“, uscito da oltre un mese, al suo quinto weekend incassa altri 12.682.000 dollari e porta il suo guadagno totale a 374.134.00 dollari complessivi, cifra che gli permette di superare a livello globale l’ambita soglia del miliardo di dollari. Il quinto posto è suo.

Box Office Usa: nella parte bassa della classifica tante conferme e poche novità

Distribuito in 1700 sale, esordisce al sesto posto “The Best of Enemies”, la pellicola con Taraji P. Henson e Sam Rockwell sulla vita dell’attivista dei diritti civili Ann Atwater incassa 4.500.000 dollari.

Seguono numerose conferme, al settimo posto “A un metro da te” con 3.700.000 milioni di dollari porta il suo incasso complessivo a 41.591.000. “Unplanned”, all‘ottavo posto, guadagna altri 3.200.000 milioni di dollari e sale a 12.468.000 milioni complessivi, mentre al nono posto “Wonder Park“, pellicola di animazione per i più piccoli, incassa altri 2.040.000 dollari e raggiunge i 41.980.000 dollari di incasso.

A chiudere la top 10 troviamo “Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto”, con 1.990.000 dollari arriva ad un incasso totale di 156.690.000 dollari complessivi.