Box office USA: “Nonno questa volta è guerra” vince su tutti

(Box office USA: incassi 9 – 11 Ottobre 2020). Il re del Box office Usa è “Nonno questa volta è guerra”, seguito da “Tenet” e “Hocus Pocus RE”.

I primi quattro classificati: da”Nonno questa volta è guerra” a “The New Mutants”

“Nonno questa volta è guerra“, il primo classificato al box office Usa, ha debuttato durante il secondo week-end di ottobre con 3.608.000 dollari per guadagnatu nelle 2.250 sale di proiezione.

“Nonno questa volta è guerra” è un film del 2020 diretto da Tim Hill. Con un cast corale che comprende Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley, Laura Marano, Cheech Marin, Jane Seymour e Christopher Walken, la pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Robert Kimmel Smith.

Perde la medaglia d’oro e si piazza in seconda posizione,“Tenet” con 2.100.000 di dollari e un totale di 48.300.000 dollari . Il film, che ruota intorno a una storia di spionaggio internazionale, ha ottenuto 948 dollari di media per sala (2.215 gli schermi totali).

Risultati deludenti per “Hocus Pocus RE” che scende al terzo posto,con i suoi 1.161.000 dollari incassati durante il fine settimana, raggiungendo la cifra totale di 3.500.000 dollari.

“The New Mutants” entra nella top ten in quarta posizione con 685.000 dollari incassati durante il secondo fine settimana di ottobre per un bottino totale di 21.991.000, seguito da “Il giorno sbagliato” con Russell Crowe, che in quinta posizione registra 660.000 dollari il 22% in meno rispetto all’incasso del primo week-end di ottobre (19.300.000 dollari totali).

Box office USA: La seconda metà della top ten

Il debuttante “Coco RE” si è classificato sesto al box office USA con 603.000 dollari, mentre al settimo posto troviamo “Gli infedeli“, che ha subito un calo del 54% con i suoi 210.000 dollari e 3.800.000 dollari complessivi.

“Possessor Uncut“, film horror di fantascienza del 2020, ha conquistato l’ottava posizione con 163.000 di dollari riprodotto in 303 sale.

In nona posizione troviamo con 150.000 dollari “Yellow Rose” di Diana Paragas, uscito nelle sale il 9 ottobre.

“L’impero colpisce ancora“, noto anche come “Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora” si è classificato al decimo posto con 145.000 dollari e un totale di 2.500.000 dollari con un calo del 54 % sicuramente dovuto alla pandemia COVID-19.

Erika Zagari

12/10/2020