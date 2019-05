Box Office Usa: “John Wick – Parabellum” annienta la concorrenza

(Box Office Usa incassi 17-19 maggio 2019) Sul podio di questo week-end debutta il terzo capitolo della saga diretta da Chad Stahelski e distribuito in USA dalla Lionsgate, “John Wick – Parabellum” che sbaraglia la concorrenza assicurandosi la prima posizione.

Box Office Usa: “John Wick – Parabellum” sconfigge “Avengers: Endgame”

Con 57.025.000 dollari nel suo primo week-end al cinema “John Wick – Parabellum” sconfigge ogni suo rivale, conquistando il pubblico e la prima posizione: un risultato che lascia ben sperare, considerando che gli incassi di queste prime giornate hanno superato quello complessivo del primo capitolo della saga (43.037.835 di dollari in USA) avvicinandosi a quello del secondo capitolo (43.037.835 di dollari in totale in USA).

In seconda posizione “Avengers: Endgame” non molla la presa: al suo quarto week-end nelle sale cinematografiche ottiene ben 29.411.000 di dollari per uno straordinario totale di 770.806.000 dollari. Al terzo gradino del podio scende di una posizione anche “Pokémon – Detective Pikachu“, che rispetto ai 58.000.000 di dollari di incasso dell’esordio della scorsa settimana, ottiene solo 24.815.000 dollari, raggiungendo la cifra di 94.002.000 di dollari.

Al quarto posto debutta la commedia di Charles Martin Smith, “Un viaggio a quattro zampe“, sequel della pellicola “Qua la zampa!” del 2017, con un risultato di 8.000.000 di dollari, mentre all’ultimo posto della Top5 di questa settimana troviamo “Attenti a quelle due” con Anne Hathaway e Rebel Wilson: l’irriverente commedia perde il suo posto sul podio e con 6.081.000 di dollari di incasso raggiunge la cifra di 23.146.000 di dollari.

Le ultime posizioni della classifica

Scendono di una posizione rispettivamente il film thriller di Deon Taylor, “The Intruder“, che con i suoi 4.025.000 di dollari si ferma al sesto posto, con un incasso totale di 28.058.000. dollari, e la commedia romantica di Jonathan Levine con Charlize Theron, “The Long Shot“, che ottiene la settima posizione e 3.400.000 di dollari nel week-end, per un totale di 25.723.000 dollari.

All’ottavo posto un’altra new entry nella nostra classifica settimanale, “Il sole è anche una stella“, pellicola drammatica della regista Ry Russo-Young, che al suo esordio conquista ben 2.600.000 dollari. Precipita in fondo alla classifica, invece, il film ambientato nel mondo delle cheerleader di Zara Hayes con Diane Keaton, “Poms“, che con 2.090.000 dollari scende dalla sesta alla nona posizione, ottenendo complessivamente 10.020.000 dollari.

Ultimo posto per “Uglydolls“, il film d’animazione per i più piccoli che raggiunge la cifra di soli 1.600.000 dollari in questo week-end, perdendo altre tre posizioni rispetto alla scorsa settimana e raggiungendo un incasso complessivo di 17.250.000 .dollari.

Barbara Sebastiani

20/05/2019