Box Office Italia: “Ocean’s 8” ancora in testa alla classifica

Box Office Italia (03-05 Agosto 2018): “Ocean’s 8” il film del regista Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway si conferma per il secondo weekend di fila in testa alla classifica italiana dei film più visti al cinema. Seguono con notevole distanza dal primo posto, la pellicola Horror “Hereditary – Le radici del male” e “Skyscraper“. Chiude la classifica del primo fine settimana di agosto “Amiche di sangue” al suo debutto in Italia.

Box Office Italia: invariata la testa della classifica

Box Office Italia: “Ocean’s 8″, sequel della trilogia “Ocean’s” nella versione femminile, continua ad essere il film più visto al cinema in Italia, e chiude questo weekend con un incasso di 593.941 euro per un totale di 1.905.563 euro raggiunti dal suo debutto nelle sale.

Anche al secondo e al terzo posto, la classifica rimane invariata rispetto allo scorso weekend: coppia formata da “Hereditary – Le radici sel male”, horror del regista Ari Aster con Toni Collette; e “Skyscraper” di Rawson Marshall Thurber, entrambi mantengono la loro posizione nonostante gli scarsi incassi registrati.

“Hereditary- Le radici del male” è in seconda posizione con 256.652 euro guadagnati fino a ieri per un totale dal suo debutto di 921.468.

“Skyscraper” invece chiude la settimana a 196.972 euro per un totale di 1.438.839 euro, riconfermando il terzo gradino del podio.

Al quarto posto troviamo il film “Dark Hall“: la trasposizione cinematografica dal romanzo “Down A Dark Hall” del 1974 della scrittrice americana Lois Duncan, diretta dal regista Rodrigo Cortés, con protagonista Uma Thurman e Anna Sophia Robb, chiude con un incasso 137.209 euro.

“Luis e gli alieni“ il film d’animazione tedesco occupa la quinta posizione con 71.292 euro di profitto.

Ancora in discesa invece la pellicola di Colin Trevorrow, “Jurassic Word” che ottiene 68.504 euro, un risultato di poco superiore a quello dal settimo classificato il thriller “Le ultime 24 ore” che raggiunge 57.370 euro di incasso.

Box office Italia: weekend nero anche per la new entry della settimana “Amiche di sangue”



Il primo weekend della stagione cinematografica di agosto registra incassi molto scarsi e nessuna novità. Va male anche, per “Amiche di sangue” la commedia drammatica del regista Cory Finley, al suo debutto nelle sale italiane si posiziona al decimo posto del Box Office con un incasso di euro 30.030.

Quello appena concluso è stato un “weekend nero” per i film al cinema, probabilmente tutta colpa del caldo rovente che spinge anche il pubblico più affezionato a preferire una serata all’aperto piuttosto che nelle sale, quello che possiamo attestare con certezza è che la stagione di agosto, purtroppo, è iniziata nel peggiore dei modi.

Chiara Broglietti

6/08/2018