La favorita - Recensione: tre donne, le passioni e il potere che logora

Quando siamo al cospetto di un quadro che rapisce il nostro sguardo, la sua attraente bellezza ci impone dei movimenti: lo scrutiamo da lontano, ci spostiamo per cambiare punto di osservazione, ci avviciniamo per scoprire dettagli e particolari, in cui ci potremmo perdere per un tempo indefinito e, infine, ci allontaniamo di nuovo per assaporare in toto il fascino avvolgente dell’opera d’arte.

"La favorita" è un film che riproduce fedelmente questa danza umana, una coreografia terrena eseguita nei momenti di grande empatia artistica con ciò che si sta osservando.

Siamo nei primi anni del XVIII secolo. La regina Anna è una donna sofferente, capricciosa, indolente, viziata, alla guida di un paese, l’Inghilterra, e in guerra con la Francia. Un fardello decisionale che si contrappone fortemente a una personalità dallo spessore inconsistente. In sì fatta evanescenza caratteriale si insinuano le manovre di due donne, Abigail Masham e Sarah Churchill, che si contendono la maschera di favorita della regina.

Amore, seduzione, vendetta, passione, desiderio di emancipazione e brama di potere: il racconto del regista greco, Yorgos Lanthimos, è un turbine che prepara la tempesta, un vento teso che annuncia la tragedia.

La favorita: uno splendido affresco storico con le donne protagoniste

Il triangolo femminile rotola nei meandri di una sceneggiatura solidissima, superando ostacoli, descrivendo traiettorie indicibili, scagliandosi, infine, contro eminenti rappresentanti del genere umano. Lanthimos non rinuncia al suo atavico senso di misantropia e lo declina attraverso uno splendido affresco storico costruito sulle pulsioni, a volte confliggenti e, più spesso, opportunisticamente concordanti, di una ristrettissima oligarchia formata da sole donne. Il riverbero delle vicende di palazzo si propaga su tutto il regno, ma è solo un rumore di sottofondo, quasi un fastidioso ingombro alle azioni e alle reazioni di Anna, Sarah e Abigail, sempre più scevre dalle etichette imposte loro dal mondo esterno. Con “La favorita” il cineasta greco prosegue, ad ampie falcate, la sua scalata verso le vette più elevate della settima arte.

Un racconto originale, ironico, sprezzante. Una messa in scena impeccabile come il trio di attrici, tra le quali spicca Olivia Colman (la regina). Signore e signori, sua maestà, il cinema, è servito.

Riccardo Muzi