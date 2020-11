Anya Josephine Marie Taylor-Joy è un'attrice, modella ed ex ballerina statunitense di origini argentine e britanniche.

Anya Taylor-Joy: la regina degli scacchi

(Miami, 16 aprile 1996)

Anya Taylor-Joy nasce il 16 aprile del 1996 a Miami, in Florida. La mamma è anglo spagnola, il papà scozzese argentino. Anya, la minore di sei fratelli, passa l'infanzia, fino ai 6 anni, a Buenos Aires per poi trasferirsi a Londra, dove inizia a studiare danza classica.

A diciannove anni fa il suo esordio nel mondo del cinema come protagonista del film horror "The Witch" del 2015.

L'anno successivo è ancora protagonista di "Morgan" diretto da Luke Scott, figlio del noto Ridley. La Taylor-Joy veste i panni di una sorta di ibrido umano, progettato in laboratorio secondo parametri militari, un'intelligenza elevata e la capacità, apparente, di provare emozioni e sentimenti.

Nel febbraio 2016 viene annunciata la sua partecipazione a "Barry", per la regia di Vikram Gandhi, film ambientato nel 1981 a New York, e incentrato sulla vita di un giovane Barack Obama, del quale la Taylor-Joy interpreta la migliore amica.

Da "Split" a "The New Mutants", una carriera senza ostacoli

Sempre nel 2016 diretta da M. Night Shyamalan in "Split" diventa la problematica Casey, rapita insieme ad altre due ragazze dal misterioso Dennis. Il regista la richiamerà per ricoprire lo stesso ruolo nel 2019 in "Glass", capitolo finale della triologia "Eastrail 177".

Nel frattempo il debuttante alla regia Cory Finley la recluta insieme a Olivia Cooke in "Amiche di sangue" (2017) e viene nominata per il BAFTA Miglior Stella Emergente.

Nel 2019 è la figlia di Marie Curie, interpretata da Rosamund Pike, in "Radioactive" diretto da Marjane Satrapi.

L'attrice viene poi ingaggiata per il ruolo di Illyana Rasputin/Magik nel film "The New Mutants" 2019, basato sui fumetti dei Nuovi Mutanti e capitolo del franchise degli X-Men. Lo stesso anno la vediamo nella quinta stagione della fortunata serie disponibile su Netflix "Peaky Blinders".

Nel 2020 è protagonista di "Emma.", diretto da Autumn de Wilde e basato sul romanzo omonimo di Jane Austen ed è apprezzata nella miniserie creata da Scott Frank e Allan Scott "La regina degli scacchi".

Erika Zagari