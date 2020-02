Titolo Originale: Like a Boss

Regia: Miguel Arteta

Cast: Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Billy Porter, Karan Soni, Jessica St. Clair, Ryan Hansen, Lisa Kudrow

Genere: Commedia, colore

Durata: 83 min

Produzione: USA, 2020,

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 5 marzo 2020

“Amiche in Affari” è una commedia americana diretta da Miguel Arteta e scritta dalla collaborazione tra Sam Pitman e Adam Cole-Kelly.

Amiche in Affari: un'azienda tutta al femminile

Due migliori amiche (le attrici Tiffany Haddish e Rose Byrne) con personalità molto diverse, creano insieme e gestiscono un’azienda di bellezza, dal nome Mia & Mel. Sebbene una appare molto più pratica, mentre l'altra è più improntata a guadagnare rapidamente per godersi lo stile di vita sontuoso che da sempre desidera, inizialmente riescono a coniugare i due caratteri, andare d’accordo e portare avanti l’azienda con grandi risultati.

Ma a un certo punto le cose peggiorano, la compagnia si indebolisce e le costringendo a rivolgersi a una benefattrice senza scrupoli (interpretata da Salma Hayek), che in realtà intende sottrarre loro l’azienda.

Le due protagoniste saranno costrette ad affrontare le loro differenze per salvare la loro amata attività.

Il regista di "Amiche in Affari" Miguel Arteta è noto per il suo film indipendente "Chuck & Buck" del 2000 e per la pellicola "Benvenuti a Cedar Rapids" del 2011.

Nel cast di "Amiche in Affari" troviamo Salma Hayek ("Come ti ammazzo il bodyguard" del 2017 di Patrick Hughes e "Il racconto dei racconti - Tale of Tales" del 2015 di Matteo Garrone), Rose Byrne (Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga del 2020 di Will Gluck e "Instant Family" del 2018 di Sean Anders) e Tiffany Haddish ("Le regine del crimine" del 2019 di Andrea Berloff e "La scuola serale" del 2018 di Malcolm D. Lee).