Alessandro Borghi è un attore italiano, noto al grande pubblico per pellicole come "Non essere cattivo", "Suburra" e l'emozionante "Sulla mia pelle", incentrato sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi.

Alessandro Borghi, un indiscutibile talento

(Roma, 19 settembre 1986)

Alessandro Borghi ha il suo primo incontro con la cinematografia subito dopo la fine degli studi, in qualità di stuntman grazie alla sua predisposizione atletica in vari sport come arti marziali, equitazione, pugilato e scherma.

Successivamente partecipa a un provino per la fiction "Distretto di Polizia", dove mostra le sue eccellenti doti interpretative, passando brillantemente le selezioni che, in seguito, lo portano a interpretare vari ruoli per il piccolo schermo. Tra i titoli in cui figura nel cast ricordiamo: "Io e mamma", "Questa è la mia terra", "Ho sposato uno sbirro", "Anna e i Cinque", "RIS 5", "Don Matteo 7", "La Narcotici". La chiave di volta però, sarà una comparsata nella serie "Romanzo Criminale".

Da comparsa a protagonista

Nel 2011 Alessandro Borghi interpreta il protagonista del film "Cinque" di Francesco Dominedò. Ma il vero successo arriva nel 2015 quando, nei panni di Aureliano Adami, uno dei protagonisti fondamentali e più amati della serie Netflix "Suburra" arriva la candidatura al David di Donatello e la vittoria del Ciack D’oro. Nel 2017 si aggiudica il Nastro D’Argento come Migliore Attore Protagonista nel film “Fortunata” diretto da Sergio Castellitto. Nello stesso anno Borghi raggiunge il grande schermo come protagonista di “The Palace” di Paolo Genovese e una seconda nomina al David di Donatello per l’interpretazione in "Napoli velata" di Ferzan Ozpetek.

Nel 2018 partecipa al famoso progetto del caso Cucchi “Sulla mia pelle” trasformandosi letteralmente nel protagonista in una storia che ha toccato tutta la nazione, riscuotendo un enorme successo. Nel 2019, sempre nella sua città natale per la pellicola “Il primo Re”, torna nuovamente sul grande schermo diretto da Matteo Rovere. Il 2021 lo vede impegnato in “MondoCane” di Alessandro Celli, "Supereroi", di Paolo Genovese, "Delta" di Michele Vannucci, e

"Diversamente" di Max Nardari.

Michela De Paolis