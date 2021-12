Regia: Paolo Genovese

Cast: Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Gwendolyn Gourvenec, Elena Sofia Ricci, Linda Caridi, Giacomo Mattia

Genere: Commedia, drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 23 dicembre 2021

"Supereroi" è una commedia italiana diretta da Paolo Genovese con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi e la partecipazione di Elena Sofia Ricci. La colonna sonora del film è arricchita da un brano di Ultimo, contenuto all’interno del suo album dal titolo “SOLO”.

Supereroi: la trama

Cosa tiene uniti Anna e Marco? Forse per amarsi tutta la vita servono i superpoteri, e loro lo sanno bene. Anna è una donna impulsiva e anticonvenzionale, che lavora come fumettista; Marco insegna fisica ed è convinto che ogni fenomeno possa avere una sua spiegazione. Ma forse è proprio l'amore che non può essere spiegato con una formula.

Come affermato da Genovesi, "Supereroi" analizza il rapporto e le modifiche che subisce con il tempo che passa. Per il regista le coppie che arrivano a superare i 20 anni di vita insieme sono composte da supereroi. Il tempo viene visto come il primo nemico, capace di disfare, distruggere e annoiare i componenti di una relazione.

Nella pellicola vengono raccontati i vari personaggi sottoposti all'usura degli anni. La storia procede dunque con continui andare indietro e avanti per mettere a confronto le reazioni nei diversi periodi.

Queste le parole di Genovesi sul suo girato: "È un modo per sottolineare come il tempo cambi le nostre attitudini, i nostri modi di fare rispetto al partner. È un meccanismo che ci fa vedere come si litiga dopo un anno e come lo si fa dopo cinque, come si fa l’amore all’inizio e come lo si fa dopo dieci anni, come cambiano i silenzi, le paure e le speranze della coppia nei diversi momenti della loro vita. Il film ha come arco narrativo 20 anni, dal 2000 al 2020, ed è girato in diverse location. La principale è Milano, ma anche Marrakech, Il lago di Como, Lucca, Copenaghen e Ponza. Grazie alla pluralità di location abbiamo voluto raccontare i diversi spostamenti nella vita di coppia che possono condizionare una relazione".