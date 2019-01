Under The Silver Lake (2018)

Regia: David Robert Mitchell

Cast: Andrew Garfield, Jimmi Simpson, Summer Bishil, Riley Keough, Topher Grace, Zosia Mamet, Riki Lindhome, Callie Hernandez, Patrick Fishler, Laura-Leigh Claire, Sydney Sweeney

Genere: Thriller, Noir, colore

Durata: 140 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 2 maggio 2019

Sam è un ragazzo che divide il proprio tempo in due modi principali: si diletta in incontri notturni con un'aspirante attrice e spia le vicine di casa dal suo balcone. Una sera, però, intercetta lo sguardo di Sarah, una ragazza che gli promette che si rivedranno il giorno dopo. Ma sembra che Sarah scompaia nel nulla e Sam inizia una ricerca infinita, in cui scopre molte più cose sulla città di Los Angeles di quanto si aspettasse.

Under The Silver Lake: presentato a Cannes il film di Mitchell

David Robert Mitchell torna sul grande schermo con "Under The Silver Lake", di cui è anche sceneggiatore. Il regista è già noto per il film "It Follows" (interpretato da Maika Monroe e Keir Glichrist), per il quale ha ricevuto moltissime critiche positive, iscrivendosi nelle promesse del genere horror.

"Under The Silver Lake", in cui si trovano moltissime citazioni a Hitchcock, De Palma, Polanski, Lynch, è stato presentato al Festival di Cannes il 16 maggio 2018, in concorso per la Palma d'oro.

Nel cast, vi sono Andrew Garfield ("The Social Network", "The Amazing Spiderman", "La battaglia di Hacksaw Ridge", "Silence", "Ogni tuo respiro"),Riley Keough ("Magic Mike", "Mad Max: Fury Road","Lovesong","La truffa dei Logan"), Summer Bishil ("L'ultimo dominatore dell'aria") e Patrick Fishler ("Mulholland Drive").

Le riprese di "Under The Silver Lake" sono iniziate il 31 ottobre 2016. Negli Stati Uniti è stato rilasciato ad aprile 2018, nonostante inizialmente fosse stato annunciato per il 7 dicembre 2018. Il primo trailer è stato diffuso il 21 marzo 2018.

In Italia, il film arriva nelle sale il 2 maggio 2019.