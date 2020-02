Regia: Sergio Colabona

Cast: Emanuele Minafò, Antonio Matranga, Domenico Fazio, Mariano Bruno, Maurizio Casagrande

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 19 marzo 2020

"Un pugno di amici" è un film diretto da Sergio Colabona ("Attesa e cambiamenti" del 2016), e prodotto da Sicilia Social Star e Tunnel Produzioni. La commedia è ideata e interpretata da Toni Matranga ed Emanuele Minafò, e vede l’unione del cast comico del programma siciliano "Sicilia Cabaret" e quello di "Made in Sud", in onda su tv nazionale.

Un pugno di amici: un piano per sbancare!

"Un pugno di amici" è una pellicola che racconta la storia di due ragazzi meridionali (interpetati dai nostri due comici Antonio Matragna e Emanuele Minafò), che si ritrovano ad affrontare i problemi quotidiani della vita di due giovani qualsiasi. E come accade nella vita reale, anche qui i due protagonisti finiscono per coinvolgere anche i loro amici più cari, con i quali condividono gioie e aspettative, ma anche preoccupazioni e problemi. Per guadagnare qualche soldo in più, infatti, i due ragazzi, decidono di attuare un nuovo e spericolato piano: in un resort turistico, si fingono rispettivamente direttore e capo animatore della struttura. Nonostante le cose sembrano andare per il verso giusto, ben presto si iniziano a crearsi i primi ostacoli e così, insieme al gruppo di amici, dovranno escogitare un nuovo piano!

Nel cast, al fianco di Matranga e Minafò, troviamo Maurizio Casagrande ("Amici come prima" del 2018 di Christian De Sica e "Natale da chef" del 2017 di Neri Parenti), Maria Bolignano ("Vita, Cuore, Battito" del 2016 di Sergio Colabona), Mariano Bruno ("Ci devo pensare" del 2015 di Francesco Albanese e "Colpi di fortuna" del 2013 di Neri Parenti), Paride Benassai ("L'ora legale" del 2017 di Ficarra e Picone) e I Ditelo voi, Angelica Massera, Titina Maroncelli, Piera Russo, Grazia Zappalà, Felicia Del Prete, Totino La Mantia, I 4 Gusti, I Respinti, I Badaboom, Ivan Fiore e tutto il cast di Sicilia Cabaret.