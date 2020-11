Regia: Tim Story

Cast: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Colin Jost, Rob Delaney, Jordan Bolger, Christina Chong, Pallavi Sharda, Brian Stepanek, Kerri McLean

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2021

Distribuzione: Warner Bros. Pictures

Data di uscita: n/d

Diretto da Tim Story (già famoso per la regia di I Fantastici 4, Think Like a Man e Barbershop) e prodotto da Chris DeFaria, il film live-action mette in scena la rivalità di una fra le coppie animali più divertenti e celebri di sempre, quella formata dal gatto Tom e dal topo Jerry, creata da William Hanna e Joseph Barbera.

Nel corso degli anni, la serie animata che vede protagonista tale coppia ha avuto una distribuzione mondiale e ha collezionato ben sette premi Oscar come Miglior Cortometraggio d’animazione.

Tom & Jerry: la trama del live-action

Nel film live-action “Tom & Jerry”, il topo Jerry decide di trasferirsi nel più noto ed eccellente hotel di New York. Nel medesimo hotel, però, si sta per celebrare “il matrimonio del secolo” e la presenza di Jerry, giunto proprio alla vigilia del grande evento, potrebbe rovinare tutto.

L’organizzatore della festa, in preda alla disperazione, non sa come risolvere il problema. Fortunatamente, ha una brillante idea: l’unica possibilità per sbarazzarsi del topo Jerry sembra poter derivare dall’assunzione di Tom. Il gatto si dimostra subito disponibile a essere assoldato.

Chi conosce i due protagonisti sa cosa aspettarsi: la lunga battaglia tra il gatto e il topo metterà a repentaglio la carriera dell’organizzatore del matrimonio, il matrimonio stesso e persino il prestigioso e lussuoso hotel.

A questo punto, però, accade qualcosa di totalmente inaspettato: l’ambizioso staff dell’albergo decide di cospirare contro il topo, contro il gatto e anche contro l’organizzatore della festa!

Al fine di sciogliere la delicata questione, le tre vittime si vedranno costrette a mettere da parte il loro astio e a fare quello che non avrebbero mai pensato di poter fare, ovvero collaborare.

I protagonisti del live-action

“Tom & Jerry” vanta un cast eccezionale. Tra i nomi presenti, si citano Chloë Grace Moretz ("Cattivi Vicini 2", "La Famiglia Addams"), Michael Peña ("Cesar Chavez", "American Hustle", "Ant-Man"), Ken Jeong ("Crazy & Rich", "Una notte da leoni", "Transformers 3"), Colin Jost ("Single ma non troppo", "Saturday Night Live") e Rob Delaney ("Deadpool 2", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw").