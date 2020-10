Stasera in tv, venerdì 23 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, venerdì 23 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il thriller “Detroit“, il drammatico “Frozen“, il film di fantascienza “Apes Revolution – il pianeta delle scimmie“, la commedia “Piccoli brividi” e tanti altri.

Stasera in tv, venerdì 23 ottobre

Stasera in tv, alle 21.04, Canale 20 Mediaset propone agli spettatori il film “Apes Revolution – il pianeta delle scimmie” (2014). Ambientato in un futuro distopico, in cui i pochi umani rimasti si ritrovano a convivere con un gruppo sempre più grande di scimmie geneticamente modificate. Dopo un breve periodo di pace, si giunge a una vera e propria guerra che determinerà i veri padroni della Terra.

Se stasera volete optare per un film leggero e divertente da guardare in tv, non potete perdere la commedia con Jack Black “Piccoli brividi” (2015) su La2 alle 21.05. Il protagonista Zach, dopo essersi traferito in una piccola città di provincia, conosce Hannah sua vicina di casa e coetanea. Il ragazzo desidera salvare Hannah da suo padre, che considera pericoloso. Zach decide di salvarla eroicamente la sera del ballo scolastico, ma non si rivelerà un’impresa facile: proprio quella sera le spaventose creature protagoniste delle storie scritte dal padre di Hannah decidono di prendere vita, mettendo in pericolo tutta la città.

Su Rai Movie alle 21.10 andrà in onda “Detroit” (2017). La storia si svolge nel 1967 in America, nel pieno delle battaglie per i diritti degli afroamericani. Una sera nel ghetto nero di Detroit, la polizia fa una retata in un bar dove si vendono alcolici senza permesso. I presenti si rivoltano e si sfocia presto nella violenza. L’episodio clou di questo tumulto è il sequestro di un gruppo di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers: un episodio di brutalità da parte della polizia che non sarà dimenticato dagli americani.

Il dramma di “Frozen” (2010) sarà trasmesso su Italia 2 alle 21.10. Quella che sembra una normale e tranquilla giornata sulle piste innevate si trasforma in un incubo per i protagonisti di questo film, quando rimangono bloccati sulla seggiovia. Sprofondano nel terrore quando realizzano che sono rimasti completamente soli e non possono scendere in nessun modo.

Da segnalare anche il film “Selma – la strada per la libertà” (2014) in seconda serata su Rai Movie alle 23.50. Il film, diretto da Ava DuVernay affronta delle tematiche importanti. La storia si svolge infatti nel 1965 in America dove un gruppo di coraggiosi manifestanti, guidati dal Dr. Martin Luther King Jr., per tre volte tenta di portare a termine una marcia pacifica in Alabama, da Selma a Montgomery, con l’obiettivo di ottenere l’imprescindibile diritto umano al voto per gli afroamericani. Come sappiamo, alla fine, il 6 agosto il Presidente Lyndon B. Johnson firma lo storico Voting Rights Act.

Stasera in tv, sulle reti Sky un film interessante è “Pelè” alle 21.00 su Sky Cinema Action. Il film diretto dallo stesso Pelè racconta la sua vita: dall’infanzia quando pur di divertirsi usava dei calzini al posto della palla da calcio, non potendo permettersene una, fino al decollo della sua carriera.

Per chi ieri, giovedì, si fosse perso “Knockout – resa dei conti” Canale 20 Mediaset lo replicherà in seconda serata alle 23.49. Stessa cosa per “Divergent” che verrà trasmesso anche stasera alle 23.11 su Italia 2.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“N.C.I.S.” stagione 17 Episodio 17 su Rai 2 alle 21.20

“Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Fiorina la vacca” su Cine 34 alle 21.02

“Detroit” su Rai Movie alle 21.10

“Padre Brown” stagione 8 episodio 7 su Paramount Network alle 21.10

“Coraggio fatti ammazzare” su Iris alle 21

“Frozen” su Italia 2 alle 21.10

“La Bonne” su Cielo fino alle 21.15

“Urban Justice – Città violenta” su Spike alle 21.30

“The Mentalist” stagione 3 episodio 11 su Top Crime alle 21.10

“L’ispettore Barnaby” stagione 3 episodio 3 su Giallo alle 21.10

“Piccoli brividi” su La2 alle 21.05

“The Operative – Sotto copertura” su Sky Cinema 1 alle 21.10

“Christmas Mail – Una lettera per sognare” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Terminator – Destino oscuro” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Pelè” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“The Rookie” stagione 2 episodio 13 su Rai 2 alle 22.10

“Avengement – Missione vendetta” su Rai 4 alle 22.56

“Knockout – Resa dei conti” su Canale 20 Mediaset alle 23.49

“Motive” stagione 3 episodio 3 su Rete 4 alle 00.45

“Beffe, licenzie et amori del Decamerone” segreto su Cine 34 alle 23.13

“Selma – La strada per la libertà” su Rai Movie alle 23.50

“Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan” su Iris alle 23.26

“Divergent” su Italia 2 alle 23.11

“Spartacus” stagione 1 episodio 2 su Spike alle 23.20

“Strike Il richiamo del cuculo” su Top Crime alle 22.50

“Law & Order” stagione 12 episodio 17 su Giallo alle 01.05

“Major Crimes” stagione 6 episodio 12 su La1 alle 23.20

“Enemy” su La2 alle 23.30

“Il premio” su Sky Cinema 1 alle 23.15

“Autumn in New York” su Sky Cinema Romance alle 22.35

“A testa alta” su Sky Cinema Action alle 22.55

Francesca Trovarelli