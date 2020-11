Stasera in tv, sabato 14 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, sabato 14 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il fantasy “Biancaneve e il cacciatore“, il thriller “Il collezionista di ossa“, l’horror “Il killer della metropolitana”, “The Bourne supremacy” e molti altri.

Stasera in tv, sabato 14 novembre

Stasera in tv, alle 21.20, Italia 1 trasmetterà “Biancaneve e il cacciatore” (2012). Adattamento cinematografico della celeberrima favola, con Kristen Stewart nei panni della giovane Biancaneve, maltrattata sin da piccola dalla perfida matrigna (Charlize Theron). Grazie a uno specchio magico, la matrigna scopre che la sua figliastra è molto più bella di lei, così per la rabbia ordina al cacciatore Eric (Chris Hemsworth) di uccidere Biancaneve. L’uomo, dopo aver scoperto che la colpevole della morte di sua moglie è la matrigna, diventa un fedele alleato di Biancaneve.

Su Rai , alle 21.20. andrà in onda “We die young” (2019). Protagonisti due giovanissimi fratelli che cercano di tenersi lontani dalla malavita e dalla violenza di strada. Quando un reduce dell’Afghanistan si trasferisce nel loro quartiere, finalmente i due ragazzini avranno un buon esempio da seguire.

“Il collezionista di ossa” (1999) con Denzel Washington e Angelina Jolie, sarà trasmesso alle 21.30 su TV8. Un serial killer spietato ed enigmatico mette in difficoltà la squadra omicidi, che deve rivolgersi a un agente speciale, costretto a letto da una grave malattia. L’agente partecipa in modo svogliato alle indagini, fino a quando non entrerà in sintonia con una collega.

Se invece stasera avete voglia di guardare un horror in tv, non potete perdere “Il killer della metropolitana” (2008), alle 21.10 su Italia 2. Un film con Bradley Cooper, che parla di un serial killer che miete vittime nelle metropolitane di New York. Un giovane fotografo decide di provare a rintracciarlo.

Rete 4 propone invece “The Bourne supremacy” (2004) alle 21.22. Prosegue il racconto della vita dell’ex agente segreto Jason Bourne (Matt Damon). Questa volta Bourne dovrà tornare in missione per scoprire chi ha commesso un duplice omicidio dando la colpa a lui.

Stasera in tv, Sky Cinema 1 trasmetterà “Glass” (2019), sequel di “Split“, alle 21.15. Kevin Wendell è affetto da ben 24 personalità: l’ultima di queste è la più pericolosa in assoluto, La Bestia. Soltanto Casey Cooke ne è a conoscenza e ora è in fuga da Kevin, speranzosa di salvarsi. Nella vita di Kevin arriva anche David Dunn, un vigilante che protegge Philadelphia dai criminali. Il suo successo dipende dall’essere un eroe anonimo e sempre un passo avanti alla legge. Sarà l’Uomo di Vetro a manipolare entrambi i personaggi per i suoi loschi fini. Nel cast Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Sarah Paulson.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“S.W.A.T.” – Stagione 3 Episodio 16 su Rai 2 alle 21.05

“We die young” su Rai 4 alle 21.20

“Biancaneve e il cacciatore” su Italia 1 alle 21.20

“The Bourne Supremacy” su rete 4 alle 21.22

“I Crudeli” su Cine 34 alle 21.01

“In Her Shoes – Se fossi lei” su Rai Movie alle 21.10

“Il dono dell’imprevedibile” su Paramount Network alle 21.10

“Return to sender – Restituire al mittente” su Iris alle 21.00

“Il collezionista di ossa” su TV8 alle 21.30

“Il killer della metropolitana” su Italia 2 alle 21.10

“L’alba della libertà” su Spike alle 21.30

“I misteri di Murdoch” – Stagione 4 Episodio 6 su Giallo alle 21.10

“Glass” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Hemingway & Gellhorn” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Tolo Tolo” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Four Brothers” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Bling Ring” su Rai 1 alle 01.45

“Criminal Minds” – Stagione 15 Episodio 4 su Rai 2 alle 21.50

“Ruby Red” su Italia 1 alle 23.50

“La furia dei Titani” su Canale 20 Mediaset alle 22.34

“Massacro al Grande Canyon” su Cine 34 alle 22.55

“Bel Ami – Storia di un seduttore” su Rai Movie alle 23.30

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 1 Episodio 5 su Paramount Network alle 23.00

“The life of David Gale” su Iris alle 23.07

“Blu profondo 2” su Italia 2 alle 23.05

“Il Negoziatore” su Spike alle 23.30

“Law & Order: Unità Speciale” – Stagione 19 Episodio 1 su Top Crime alle 23.05

“I misteri di Murdoch” – Stagione 4 Episodio 7 su Giallo alle 22.10

“New Amsterdam” – Stagione 1 Episodio 4 – Limitazioni su La2 alle 23.35

“Conan the Barbarian” su Sky Cinema 1 alle 23.30

“The Best Man” su Sky Cinema Romance alle 23.40

“Caccia al tesoro” su Sky Cinema Collection alle 22,55

“Far Cry” su Sky Cinema Action alle 21.55