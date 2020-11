Stasera in tv, martedì 3 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, martedì 3 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo la commedia “Brave ragazze“, il thriller “La forma dell’acqua“, il drammtico “Suite francese” e tanti altri.

Stasera in tv, martedì 3 novembre

Se stasera avete voglia di guardare un film drammatico in tv, non potete perdere “Suite francese” (2014) su Rai Movie alle 21.10. La storia è ambientata nei primi anni dell’occupazione tedesca in Francia. Lucile vive insieme alla perfida suocera in un villaggio francese, aspettando notizie dal marito prigioniero di guerra. La sua vita viene stravolta quando la sua cittadina verrà invasa dai soldati tedeschi, tra cui uno in particolare, non riuscirà a ignorarlo.

Su Rai 1 alle 21.25 andrà invece in onda “Brave ragazze” (2019), con Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’amico. Una divertente commedia tutta al femminile, in cui le protagoniste si travestono da uomini per rapinare una banca.

“La forma dell’acqua” (2017) di Guillermo del Toro sarà trasmessa su Rai 4 alle 21.20. La protagonista è Elisa, una giovane muta che lavora come donna delle pulizie. Suoi grandi amici sono la sua collega afroamericana Zelda, che lotta per i suoi diritti nella società, e il suo vicino di casa omosessuale Giles, che subisce pesanti discriminazioni a lavoro. Un giorno, i tre scoprono una creatura anfibia che sopravvive in cattività nel laboratorio dove Elisa e Zelda fanno le pulizie.

Alle 21.04 su Canale 20 Mediaset andrà in onda l’action “R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà” (2013). Nick Walker, un poliziotto di Boston, ha perso la vita dopo un’operazione in cui, insieme ad un collega, ha sottratto una cassa piena d’oro. Ora Nick si ritrova in un ufficio del Rest in Peace Department, un’agenzia celeste che recluta gli agenti defunti per farli tornare sulla Terra. Nel cast Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker e Kevin Bacon.

Un’altra proposta interessante da non perdere stasera in tv è “Mr. Ove” (2015), in onda su Cielo alle 21.15. Un film svedese in cui il protagonista è Mr. Ove, un anziano vedovo sempre di cattivo umore. Dopo la perdita della moglie tenta più volte di togliersi la vita, ma viene sempre interrotto dai vicini. Un giorno però, un incontro particolare riuscirà ad ammorbidire il caratteraccio dell’anziano.

Alle 21.00, Cine 34 propone ai suoi spettatori la commedia “Faccio un salto all’Avana” (2011), con Enrico Brignano, Francesco Pannofino e Virginia Raffaele . Il film racconta di due fratelli romani, uno l’opposto dell’altro: uno buono e pacato, l’altro cinico e approfittatore.

Stasera in tv, su Sky Cinema 1 andrà in onda “Wolf Call – Minaccia in alto mare” (2019) alle 21.15. Un sottomarino nucleare in missione segreta al largo della costa siriana è responsabile del recupero di un commando francese. A bordo della nave, dotata di un’acustica in grado di identificare il minimo rumore sul fondo del mare, tutta la responsabilità della missione è convogliata in un giovane uomo con il raro dono di distinguere ogni suono che sente. Quest’uomo, considerato infallibile, commette, però, un errore che fa scoprire la posizione del sottomarino francese ai nemici, mettendo l’intero equipaggio in pericolo di morte.

“Brave ragazze” su Rai 1 alle 21.25

“La forma dell’acqua” su Rai 4 alle 21.20

“R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Faccio un salto all’Avana” su Cine 34 alle 21.00

“Suite francese” su Rai Movie alle 21.10

“Caos” su Paramount Network alle 21.10

“I cowboys” su Iris alle 21.00

“Inferno” su TV8 alle 21.30

“2 Single a nozze – Wedding crashers” su Italia 2 alle 21.10

“Nati stanchi” su Nove alle 21.25

“Mr. Ove” su Cielo alle 21.15

“Urban Justice – Città violenta” su Spike alle 21.30

“Chicago Fire” – Stagione 7 Episodio 15 su Top Crime alle 21.10

“Alice Nevers” – Stagione 11 Episodio 5 su Giallo alle 21,10

“Un padre, una figlia” su Rai 5 alle 21.01

“Un’estate in campagna” su Rai Premium alle 21.20

“Hawaii Five-O” – Stagione 10 Episodio 13 su La1 alle 21.10

“Slava, l’odissea di un lupo” su La2 alle 21.05

“Wolf Call – Minaccia in alto mare” su Sky cinema 1 alle 21.15

“Tutta un’altra musica” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Pane e burlesque” su sky Cinema Collection alle 21.15

“Big Game – Caccia al presidente” su Sky cinema Action alle 21.00

“Rupture” su Rai 4 alle 23.39

“Solo per vendetta” su Canale 20 Mediaset alle 23.14

“Emanuelle nera 2” su Cine 34 alle 22.51

“I figli della Mezzanotte” su Rai Movie alle 23.00

“Squadra 49” su Paramount Network alle 23.00

“Un dollaro d’onore” su Iris alle 23.38

“Warcraft – L’inizio” su Italia 2 alle 23.20

“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” su Nove alle 23.30

“Amore facciamo scambio?” su Cielo alle 23.15

“Spartacus” – Stagione 2 Episodio 3 su Spike alle 23.30

“C.S.I. New York” – Stagione 8 Episodio 17 su Top crime alle 22.50

“Vera” – Stagione 10 Episodio 3 su Giallo alle 23.10

“Annabelle 3” su La1 alle 23.55

“Delitto nell’Herault” su La2 alle 22.40

“The Operative – Sotto copertura” su Sky cinema 1 alle 23.15

“Amore, romanticismo e cioccolato” su Sky Cinema Romance alle 22.45

“Nove lune e mezza” su Sky cinema Collection alle 22.50

“Midway” su Sky Cinema Action alle 22.40