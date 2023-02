Chi è Valentina Romani? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Mare Fuori”

Mare Fuori è senza ombra di dubbio la serie più amata e apprezzata di quest’ultimo periodo, dal momento che è riuscita a coinvolgere moltissime persone. Tra gli attori che hanno avuto la possibilità di lavorare a questo progetto, diventato un vero e proprio fenomeno nazione, c’è sicuramente lei, l’attrice Valentina Romani. Conosciamola meglio e scopriamo qualcosa di più in merito alla sua vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Valentina Romani

Nome : Valentina

: Valentina Cognome : Romani

: Romani Data di nascita : 16 giugno 1996

: 16 giugno 1996 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Gemelli

: Gemelli Profilo Instagram ufficiale: @valeromani

Biografia

Valentina Romani è nata a Roma il 16 giugno del 1996, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La giovane Valentina si avvicina alla recitazione sin da piccola e, negli anni, è sempre più forte in lei l’idea di fare di questo suo grande amore un vero e proprio lavoro, malgrado i suoi genitori sognassero per lei una carriera completamente differente. Per questo motivo la ragazza, di nascosto, inizia ad usare tutti i suoi risparmi per pagarsi delle lezioni di recitazione per realizzare quello che è il suo sogno più grande, oggi diventato una bellissima realtà.

Dopo due anni di studi di recitazione, Valentina viene scelta nel film Un Bacio, dove interpreta la protagonista Blu. L’opportunità di lavorare in questo film apre alla giovane Valentina la strada verso il successo. Da questo momento in poi, infatti, Valentina Romano lavora in moltissime fiction di successo fino a far parte del cast di Mare Fuori.

Lavoro- Mare Fuori

In Mare Fuori Valetina Romani interpreta Naditza, una zingara che vive a Napoli e che preferisce trascorre il suo tempo in prigione anziché con la sua famiglia. Le accuse rivolte contro Naditza riguardano principalmente reati di furto e truffa. Nonostante ciò, nel cuore di Naditza c’è spazio per l’amore, dal momento che si innamora di Filippo con il quale sogna una vita senza regole e lontano dal carcere.

Naditza vuole scappare dalla sua famiglia con lo scopo di sfuggire al matrimonio combinato organizzato per lei dai suoi genitori, persone avide di denaro.

Curiosità e Vita Privata

Forse non tutti sanno che Valentina Romani, prima di intraprendere la carriera di attrice, si è diplomata al liceo linguistico. Dopo il diploma ha deciso di intraprendere gli studi di recitazione inizialmente con Saverio Vallone e Beatrice Gregorini, in seguito presso l’Accademia “Percorsi d’attore”, diretta da Giulio Scarpati e infine nella Scuola Jenny Tamburi di Roma.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Valentina Romani è stata fidanzata con Francesco Capulli. Al momento non sappiamo se la sua storia con Giacomo Sirolli, con il quale ha iniziato una convivenza, persista o sia giunta al capolinea. Di recente Valentine Romani si è ritrovata al centro del gossip per una presunta love story con il collega Nicolas Maupas. Nonostante l’insistenza del gossip, c’è da dire che al momento si tratta di voci infondate che non hanno mai trovato alcun tipo di conferma.