Stasera in tv, martedì 27 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, martedì 27 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo le commedie “Quo vado” e “Hysteria“, l’action “Ticker“, “Il monaco“, il thriller “Inferno” e molti altri.

Stasera in tv, martedì 27 ottobre

Canale 5 stasera in tv propone la famosa commedia “Quo Vado” (2016), con Checco Zalone e Lino Banfi. Checco è un ragazzo che ha finalmente ottenuto tutto quello che voleva nella vita: vivere con i genitori per non dover pagare tutto da solo, una relazione stabile ma niente responsabilità di matrimonio e figli e soprattutto il posto fisso. Un giorno però, il suo amato posto fisso è a rischio dopo una riforma. Per mantenerlo Checco è costretto a trasferirsi per lavorare in tutta Italia e persino al Polo Nord. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente. Inizia così un’avventura fantastica in cui Checco allargherà i suoi orizzonti.

Alle 21.15 su Cielo andrà in onda “Hysteria” (2011). Durante l’età vittoriana, un medico e un suo amico vogliono porre fine all’isteria femminile, un problema molto diffuso all’epoca che rendeva le donne nervose, isteriche e depresse. Così hanno un’idea brillante e decidono di mettere a punto un oggetto casualmente testato, che sconvolgerà la vita della società benpensante: il vibratore.

Canale 20 Mediaset trasmetterà “Ticker” (2001) alle 21.04. A San Francisco il detective Ray Nettles e il suo partner Art “Fuzzy” Rice sono alle prese con una pericolosa banda di criminali, con a capo Swan. Dopo che i due detective catturano una donna della banda, Swan minaccia tutta la città di far esplodere petardi per farla rilasciare.

Alle 21.30 su TV8 verrà trasmesso il thriller “Inferno” (2016). “Inferno” è il terzo film tratto dai romanzi dello scrittore Dan Brown. Un folle ha in mano la chiave per scatenare una letale pandemia globale ispirata all’Inferno, la prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri. Robert Langdon, svegliatosi in un ospedale italiano con una forte amnesia, si affida alle cure della dottoressa Sienna Brooks per recuperare la memoria e impedire al folle di diffondere la sua piaga. Nel cast Tom Hanks, Felicity Jones, Sidse Babett Knudsen, Omar Sy, Irrfan Khan e Ben Foster.

“Il monaco” (2003) è la proposta del Canale 9 per stasera in tv alle 21.25. Un ragazzo giovane e scapestrato è destinato a prendere il posto di un anziano monaco per proteggere una pergamena che contiene poteri potentissimi.

Su Rai 4 alle 21.20 andrà in onda “Pelham 1 2 3 – ostaggi in metropolitana” (2009) con Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, Luis Guzmàn, Michael Rispoli e James Gandolfini. Un gruppo di criminali sequestra un treno della metropolitana minacciando di uccidere i passeggeri se non riceverà una grande somma di denaro.

Stasera in tv alle 21.15 Sky Cinema Collection trasmetterà “Il mistero della casa del tempo” (2018). Il film segue la storia di Lewis Barnavelt, un bambino rimasto orfano che, dopo la morte di suoi genitori, va a vivere con suo zio Jonathan. Ben presto scopre che suo zio e la sua amica Mrs Zimmerman sono due potenti maghi. I tre insieme dovranno scoprire dove si nasconde il misterioso orologio che riecheggia nelle mura di casa.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Imma Tataranni Sostituto Procuratore” su Rai 1 alle 21.25

“Pelham 1 2 3 – ostaggi in metropolitana” su Rai 4 alle 21.20

“Quo Vado” su Canale 5 alle 21.21

“Ticker” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Romanzo popolare” su Cine 34 alle 21.00

“Il medico di campagna” su Rai Movie alle 21.10

“S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine” su Paramount Network alle 21.10

“Carovana di fuoco” su Iris alle 21.00

“Inferno” su Tv8 alle 21.30

“Cattivi vicini 2” su Italia 2 alle 21.10

“Il Monaco” su Nove alle 21.25

“Hysteria” su Cielo alle 21.15

“Little Murders” – Stagione 2 Episodio 14 su La7d alle 21.30

“Solo 2 ore” su Spike alle 21.30

“Chicago P.D.” – Stagione 6 Episodio 13 su Top Crime alle 21.10

“Alice Nevers” – Stagione 11 Episodio 3 su Giallo alle 21.10

“La corte” su Rai 5 alle 21.15

“Un’estate in Danimarca” su Rai Premium alle 21.20

“Fast & Furious – Hobbs & Shaw” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Il mistero della casa del tempo” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Per un pugno di dollari” su Sky cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Drive” su Rai 4 alle 23.21

“Rise Of The Legend – La Nascita Della Leggenda” su Canale 20 Mediaset alle 23.09

“Piccolo dizionario amoroso” su Rete 4 alle 00.47

“I mostri” su Cine 34 alle 23.15

“Ippocrate” su Rai Movie alle 23.00

“Bad Boys II” su Paramount Network alle 23.10

“Il Grinta” su Iris alle 23.12

“Constantine” su italia 2 alle 22.56

“La Bonne” su Cielo alle 23.15

“Spartacus: gli dei dell’arena” – Stagione 2 Episodio 4 su Spike alle 23.30

“C.S.I. New York” – Stagione 8 Episodio 15 su Top Crime alle 23.15

“Vera” – Stagione 10 Episodio 2 su Giallo alle 23.10

“Il commissario Pepe” su Rai 5 alle 22.55

“Katie Fforde – La felicita’ di Bella” su Rai Premium alle 23.00

“Hangman – Il gioco dell’impiccato” su La1 alle 23.55

“Suits” – Stagione 6 Episodio 9 su La2 alle 23.20

2Twister” su Sky Cinema 1 alle 23.35

“Scream – Chi urla muore” su Sky Cinema Collection alle 23.05

“Attacco al potere 3” su Sky Cinema Action alle 22.45