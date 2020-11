Stasera in tv, domenica 15 novembre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, sabato 14 novembre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo “X-Men: Apocalisse“, la commedia “Il lato positivo – Silver Linings Playbook“, il film di fantascienza “Predestination“, il divertente “Il paradiso all’improvviso” e tanti altri.

Stasera in tv, domenica 15 novembre

Stasera in tv, su Italia 1 continua la saga degli X-Men. Alle 21.20 verrà trasmesso “X-Men: Apocalisse” (2016), sequel di “X-Men – L’inizio“. Nel 1983, un gruppo di ribelli risveglia dal suo riposo eterno Apocalisse, un pericoloso nemico immortale, determinato a riprendersi il suo potere nel mondo. Dall’altra parte del mondo, il professor Xavier e Raven hanno salvato la vita al Presidente degli Stati Uniti e Magneto si è rifatto una vita nell’anonimato.

Alle 21.27 su Rete 4, andrà in onda la commedia “Altrimenti ci arrabbiamo” (1974), con Bud Spencer e Terence Hill. I due amici Ben e Kid vincono una bellissima automobile dune buggy. Per decidere chi la deve prendere, se la giocano a birra e salsiccia, ma qualcuno rovinerà tutto.

Paramount Network trasmetterà “Il lato positivo – Silver Linings Playbook” (2012), alle 21.10. Bradley Cooper e Jennifer Lawrence sono rispettivamente Pat, un uomo uscito da un istituto psichiatrico dopo otto mesi di ricovero per aver picchiato a sangue l’amante della moglie, e Tiffany, giovanissima vedova di un poliziotto, anche lei in cura dopo aver reagito al dolore e alla solitudine andando a letto con tutti i colleghi dell’ufficio in cui lavorava. Entrambi sono ancora innamoratissimi dei rispettivi partner, sentono di essere simili ed iniziano un’amicizia che si rivelerà la terapia più efficace.

Se invece volete vedere un film di fantascienza, la scelta migliore è “Predestination” (2014) alle 21.15 su Cielo. Ethan Hawke interpreta un agente temporale che viene spedito in diversi viaggi nel tempo per aiutare o prevenire determinati avvenimenti. L’ultima missione assegnatagli si rivela partcolarmente difficile: catturare un criminale che da sempre continua a sfuggirgli.

“Il paradiso all’improvviso” (2003), con Leonardo Pieraccioni, è invece il film in onda alle 21.00, su Cine 34. Lorenzo, single incallito, si innamora di una ragazza conosciuta per caso, Amaranta. In realtà la ragazza è un’attrice di nome Anna, ingaggiata dagli amici di lui.

Stasera in tv, su Sky Cinema Collection alle 21.15, potrete vedere “Figli” (2020). Commedia tratta da un monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più di un figlio. Nel cast Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Andrea Sartoretti.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“N.C.I.S. Los Angeles” – Stagione 11 Episodio 16 su Rai 2 alle 21.00

“The Perfect Guy” su Rai 4 alle 21.20

“X Men: Apocalisse” su Italia 1 alle 21.20

“Mercenary for Justice” su Canale 20 Mediaset alle 21.04

“Altrimenti ci arrabbiamo” su Rete 4 alle 21.27

“Il Paradiso All’Improvviso” su Cine 34 alle 21.00

“Arrivano i prof” su Rai Movie alle 21.10

“Il lato positivo – Silver Linings Playbook” su Paramount Network alle 21.10

“Ladri di biciclette” su Iris alle 21.00

“Big Bang Theory” – Stagione 6 Episodio 10 su Italia 2 alle 21.10

“Non sono pronta per Natale” su La5 alle 21.10

“Predestination” su cielo alle 21.15

“Timeless” – Stagione 1 Episodio 10 su Spike alle 21.30

“C.S.I. Scena del crimine” – Stagione 11 Episodio 13 su Top Crime alle 21.10

“E alla fine l’amore” su Rai Premium alle 21.20

“La mia regina” su TV2000 alle 21.05

“Dr House” – Stagione 6 Episodio 4 su Sky Uno alle 21.15

“L’uomo fedele” su Sky Cinema romance alle 21.00

“Figli” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“Total Recall – Atto di forza” su Sky Cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“Obsessed – Passione fatale” su Rai 4 alle 22.52

“In Time” su Italia 1 alle 00.20

“Il quarto tipo” su Canale 20 Mediaset alle 23.21

“Nella valle di Elah” su Rete 4 alle 23.27

“Il principe e il pirata” su Cine 34 alle 22.55

“Italo” su Rai Movie alle 22.55

“Grandi speranze” su Paramount Network alle 23.00

“Morte a Venezia” su Iris alle 23.01

“Il killer della metropolitana” su Italia 2 alle 23.25

“Christmas Cottage” su la5 alle 22.55

“Birdy – Le ali della libertà” su La7 alle 01.50

“Caos” su Spike alle 00.20

“Ritorno al futuro parte III” su Sky Cinema 1 alle 00.50

“Vincere insieme” su Sky Cinema Romance alle 22.20

“Sconnessi” su Sky Cinema Collection alle 23.00

“The Bourne Legacy” su Sky Cinema Action alle 23.05