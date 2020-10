Stasera in tv, 16 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie tv in onda stasera, in prima e seconda serata, venerdì 16 ottobre. Il film drammatico “Alaska“, le commedie “Forever Young” e “La coppia dei campioni“, il film fantascientifico d’azione “The Amazing Spider-Man” e tanti altri.

Stasera in tv, venerdì 16 ottobre 2020

Stasera in tv, 16 ottobre, andrà in onda alle 21.10 su Rai Movie il film drammatico sentimentale “Alaska”, di Claudio Cupellini. Elio Germano è Fausto, un cameriere col sogno di diventare maître che si innamora a prima vista di Nadine, modella ventenne incontrata per caso sul tetto di un albergo parigino. Accecato dalla donna, il cameriere commetterà una leggerezza che gli costerà il posto di lavoro e ben due anni di carcere. Dopo la detenzione, nella quale Fausto continua a pensare ininterrottamente alla ragazza, i due si ritroveranno e inizieranno un’intensa relazione che li vedrà tra il crimine e l’ospedale, tra la ricchezza e l’estrema povertà, tra la Francia e l’Italia. La storia d’amore risulterà alla fine un percorso di formazione o distruzione?

Su Premium Cinema 3, alle 21.15, la commedia “Forever Young” di Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli e Stefano Fresi. Il film ironizza sull’ attuale desiderio di essere -o per lo meno sembrare- sempre giovani. I personaggi sono quarantenni che affollano le discoteche (tentando l’approccio con ragazzi o ragazze con vent’anni in meno), si allenano disperatamente per mantenere un bel fisico, ricorrono alla chirurgia, tradiscono assurdamente i propri coniugi. Tutto pur di non dimostrare la propria età effettiva, che -quando supera i trent’anni- è ‘out’.

Su Sky Cinema Comedy un’altra divertente commedia, “La coppia dei campioni”. I due protagonisti, interpretati da Massimo Boldi e Max Tortora, sono due colleghi che si odiano a morte. Diversi per ceto sociale, idee politiche e sfumature caratteriali, i due si ritroveranno a fare un viaggio insieme a Praga, premio della lotteria dell’azienda nella quale lavorano.

Su Sky Cinema Action, alle 23.20, “The Amazing Spider-Man”, diretto da Marc Webb. Il film racconta la storia di Peter Parker nonché l’eroe Spider-Man, il personaggio dei fumetti Marvel Comics, interpretato da Andrew Garfield.

Ecco la programmazione nel dettaglio

Prima serata:

“N.C.I.S.”, stagione 17 episodio 16, su Rai 2 alle 21.20

“Era mio padre” su Rai 3 alle 21.20

“Master Z – Ip Man Legacy” su Rai 4 alle 21.20

“Alaska” su Rai Movie alle 21.10

“Impact Earth” su Italia 2 alle 21.10

“Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda” su Cine 34 alle 21.01

“Cielo di piombo ispettore Callaghan” su Iris alle 21.00

“Inga Lindstrom – La signora del faro” su Canale 5 alle 21.10

“The Mentalist”, stagione 3 episodio 9, su Top Crime alle 21.10

“The Good Wife” su La7d alle 21.30

“Padre Brown”, stagione 8 episodio 6, su Paramount Network alle 21.10

“L’ispettore Bernaby”, stagione 2 episodio 2 su Giallo alle 21.10

“Intimacy – Nell’intimità” su Cielo alle 21.15

“The Good Doctor”, stagione 3 episodio 3, su Fox alle 21.00

“Wolf Call – Minaccia in alto mare” su Sky Cinema Uno alle 21.15

“We Are Who We Are”, episodio 3, su Sky Cinema Due alle 21.15

“Testimone d’accusa”, episodio 1, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15

“Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo” su Sky Cinema Family HD alle 21.00

“La maschera di ferro” su Sky Cinema Action alle 21.00

“I segreti del lago” su Sky Cinema Suspense alle 21.00

“L’estate all’improvviso” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Il traditore” su Sky Cinema Drama alle 21.00

“La coppia dei campioni” su Sky Cinema Comedy alle 21.00

“The 9th Life of Louis Drax” su Sky Cinema Uno +24 alle 21.15

“Captain Fantastic” su Sky Cinema Due+24 alle 21.15

“Pokémon Detective Pikachu” su Premium Cinema alle 21.14

“I mercenari 3” su Premium Cinema +24 HD alle 21.15

“Gambit” su Premium Cinema 2 alle 21.14

“Forever Young” su Premium Cinema 3 alle 21.15

Seconda serata:

“La marcia dei pinguini – Il richiamo” su Rai 2 alle 22.55

“La vendetta della maschera nera” su Rai 4 alle 22.59

“Respiro” su Rai Movie alle 23.20

“Io ti cercherò”, episodi 1 e 2, su Rai Premium alle 23.50

“Motive”, stagione 3 episodio 2, su Rete 4 alle 00.40

“Blu profondo 2” su Italia 1 alle 00.30

“Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re” su Italia 2 alle 23.05

“Sollazzevoli storie di mogli gaudenti e mariti penitenti” su Cine 34 alle 22.50

“Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo” su Iris alle 23.09

“Bluff City Law”, episodio 9, su Top Crime alle 22.50

“Soko Misteri tra le montagne” su Paramount Network alle 00.00

“Vera”, stagione 10 episodio 1, su Giallo alle 23.10

“I Griffin” su Fox alle 23.35

“Ronin” su Sky Cinema Uno alle 23.15

“We Are Who We Are”, episodio 4, su Sky Cinema Due alle 22.10

“Un cavallo per la strega”, episodio 1, su Sky Cinema Collection HD alle 23.35

“Abel – Il figlio del vento” su Sky Cinema Family HD alle 22.45

“The Amazing Spider-Man” su Sky Cinema Action alle 23.20

“Serenity – L’isola dell’inganno” su Sky Cinema Suspense alle 22.45

“Suburban Girl” su Sky Cinema Romance alle 22.45

“Jackie” su Sky Cinema Drama alle 23.35

“Wild Target” su Sky Cinema Comedy alle 00.20

“Petra” su Sky Cinema Uno +24 alle 23.10

“Il vizio della speranza” su Sky Cinema Due+24 alle 23.20

“Come ti spaccio la famiglia” su Premium Cinema alle 23.06

“The Losers” su Premium Cinema +24 HD alle 23.28

“The Blind Side” su Premium Cinema 2 alle 22.51

“Tutti contro tutti” su Premium Cinema 3 alle 22.58