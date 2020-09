Sarah Paulson, attrice statunitense attiva in campo cinematografico, televisivo e teatrale, nota per vari film televisivi e per ruoli secondari in successi cinematografici come “12 anni schiavo”, “Carol” e “The Post”, è conosciuta a livello internazionale per lo show “American Horror Story”, dove ha interpretato per varie stagioni più ruoli diversi.

Sarah Paulson: da astro nascente alla fama oltre oceano

(Tampa - Florida, 17 dicembre 1974)

Sarah Catharine Paulson nasce il 17 dicembre del 1974 a Tampa, sulla costa occidentale della Florida. Si trasferisce con la madre a New York a soli cinque anni. La sua carriera inizia da adolescente, a 16 anni, nel 1990, quando recita nella serie tv “American Gothic”. Da quel momento viene scritturata per numerosi ruoli secondari, tra cui la commedia “What Women Want - Quello che le donne vogliono” (2020) con Mel Gibson e Helen Hunt e la serie drama “Studio 60 on the Sunset Strip” dal 2006 al 2007, per la quale riceve una candidatura ai Golden Globe. Versatile e capace di interpretare sia ruoli brillanti che drammatici, nel 2012 ottiene una nomination agli Emmy Award e una ai Golden Globe come Miglior Attrice non protagonista per il film televisivo “Game Change”.

La popolarità e il successo a livello internazionale arrivano nel 2011 quando la Paulson entra a far parte del cast dell'acclamata serie “American Horror Story”, dove resterà dalla prima all'ottava stagione, divenendo, a partire dal secondo capitolo, membro del cast principale. Nella sesta stagione dello show interpreta inoltre tre diversi personaggi. Il ruolo di Lana Winters in “American Horror Story: Asylum”, seconda parte della serie, le vale un Critics' Choice Television Award e un'ulteriore candidatura al Premio Emmy nel 2013.

Dopo e durante American Horror Story

Nello stesso 2013 la Paulson arriva sul grande schermo con “12 anni schiavo” di Steve McQuenn con Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Brad Pitt e Lupita Nyong'o. Dopo le interpretazioni in un'altra importante pellicola cinematografia come “Carol” di Todd Haynes, con protagoniste Rooney Mara e Cate Blanchett, con il quale vince il secondo Critics' Choice Television Award, e nella quarta stagione della serie tv “Freak Show”, l'attrice veste i panni dell'avvocato Marcia Clark in “American Crime Story”, incentrata sul caso di O.J.Simpson.

Un'interpretazione magistrale, insieme a un cast di star composto da Cuba Gooding Jr., John Travolta, Sterling K. Brown e Courtney B. Vance, grazie alla quale ottiene il meritato premio Emmy come Miglior Attrice non protagonista in una serie tv. Ma non solo, perché per la sua grande performance nello show riceve anche uno Screen Actors Guild Award, un Golden Globe e il terzo Critics' Choice Television Award.

Una grande star

Mentre la notorietà e il consenso del pubblico continuano con la messa in onda delle stagioni di “American Horror Story”, Sarah Paulson appare in numerosi film tra cui “The Post”, “Ocean's 8”, “Bird Box”, “Il cardellino” e “Run”. Nel 2017 si consacra come prima attrice al mondo ad aver vinto tutti e cinque i maggiori premi della televisione statunitense nello stesso anno ed è stata inoltre inserita nella lista delle cento persone più influenti del mondo secondo la rivista Time. Nel 2020 arrivano altri due ruoli e altre due straordinarie interpretazioni: co-protagonista nella miniserie “Mrs. America”, e protagonista assoluta di “Ratched”, entrambe considerate un capolavoro.

Giorgia Terranova