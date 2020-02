Titolo originale: Can You Keep a Secret?

Regia: Elise Duran

Cast: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani, Sam Asghari, Judah Friedlander, Kate Easton, David Charles Ebert, Bobby Tisdale, Robert King

Genere: Commedia, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 28 maggio 2020

"Sai tenere un segreto?" è una commedia diretta da Elise Duran, la cui sceneggiatura scritta da sceneggiato da Peter Hutchings è stata tratta da uno dei più famosi romanzi di Sophie Kinsella (autrice del romanzo da cui è stato tratta l'omonima pellicola "I Love Shopping" del 2009 di P.J. Hogan), da cui prende anche il nome. La pellicola è stata presentata in Italia in occasione della Festa del Cinema di Roma del 2019.

Sai tenere un segreto?: una commedia romantica dal romanzo di Sophie Kinsella

"Sai tenere un segreto?" narra la storia Emma Corrigan, assistente di marketing di un’importante azienda chiamata Panda. L'avventura di Emma ha inizio durante un turbolento viaggio in aereo, in cui la nostra protagonista e il resto dei passeggeri rischiano di precipitare. In questo momento di terrore, Emma si lascia trasportare dal panico rivelando, senza rendersene conto, ogni suo più intimo segreto al malcapitato ma affascinante uomo che le siede accanto, e che si rivelerà, solo dopo l'atterraggio, essere Jack Harper, amministratore delegato della Panda.

Avrà così inizio una delle più strane storie d'amore.

Nel cast di "Sai tenere un segreto?" troviamo: Alexandra Daddario, nei panni della protagonista Emma ("Casa Casinò" del 2017 di Andrew Jay Cohen e "Baywatch" del 2017 di Seth Gordon), Tyler Hoechlin ("The Domestics", del 2018 di Mike P. Nelson), Laverne Cox ("Freak Show" del 2017 di Trudie Styler), Kimiko Glenn (Nerve, del 2017 di Henry Joost e Ariel Schulman), Sunita Mani, Sam Asghari, Judah Friedlander, Kate Easton, David Charles Ebert, Bobby Tisdale e Robert King.