Regia: Mike P. Nelson

Cast: Tyler Hoechlin, Kate Bosworth, Sonoya Mizuno, Brad Leland, Jeff Chase, David Jensen, Dave Davis, Lance E. Nichols, Jim Gleason, Al Vicente

Genere: Thrilelr, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 27 settembre 2018

"The Domestics" è un thriller post-apocalittico scritto e diretto dal cineasta Mike P. Nelson, nel quale vengono raccontate le imprese di una giovane coppia che tenta disperatamente di rientrare in possesso della loro abitazione.

The Domestics: un thriller post- apocalittico che parla d'amore e di sopravvivenza

Nina (Kate Bosworth) e Mike (Tyler Hoechlin) sono una coppia in viaggio attraverso un paese desolato e senza legge in cerca della salvezza. Il film è ambientato in un terrificante mondo post-apocalittico "governato" da violente gang divise in varie fazioni che controllano tutto il territorio.

La coppia in crisi coniugale mette da parte le discussioni e si mette alla ricerca di un luogo sicuro in cui vivere dopo che la maggior parte della popolazione è scomparsa a causa di un violento cataclisma che ha raso al suolo intere città.

I pochi sopravvissuti al dramma, si sono organizzati in bande che lottano tra loro per la sopravvivenza e la supremazia sul quel poco di mondo non andato distrutto. Ogni fazione rappresenta una specie di "incubo americano" e i loro membri non si fermano davanti a nulla.

Le città sono desolate, il cibo scarseggia mentre la violenza dilaga inesorabilmente e Nina e Mike sono disposti a fare qualunque cosa pur di sopravvivere.

The Domestics: il cast

In questo thriller diretto dal regista Mike P. Nelson, nei panni della coppia di protagonisti troviamo gli attori Tyler Hoechlin e Kate Bosworth.

Hoechlin è un giovane attore statunitense classe 1987, tra i suoi più importanti lavori troviamo la partecipazione al film "Cinquanta sfumature di rosso" diretto da James Foley nel 2018. Mentre, per quanto riguarda l'altra protagonista di "The Domestics" Kate Bosword, il suo debutto sul grande schermo arriva 1998 al fianco di Robert Redford nel film "L'uomo che sussurrava ai cavalli", all'epoca di questa pellicola, la bella attrice americana aveva solamente 15 anni.