Rakuten TV: i film e le serie tv in arrivo a marzo 2021

Su Rakuten TV sarà un marzo ricco di accattivanti novità. Tra le nuove uscite spiccano l’ultimo film Disney Pixar, “Soul“, “Memorie di un assassino” di Bong Joon-ho, la love story “Wander Darkly” e i film cult “American Beauty” e “Point Break“.

I film in arrivo a marzo su Rakuten TV

Le due prime novità di Rakuten TV arrivano il 3 marzo. Una è la commedia francese “Amore a seconda vista“, in cui il protagonista si ritrova in un mondo in cui non ha mai incontrato la donna della sua vita. L’altra pellicola in uscita il 3 marzo è “L’ultimo Yakuza” di Takashi Miike, che racconta la storia di una giovane costretta a prostituirsi per pagare i debiti del padre. Purtroppo la ragazza viene coinvolta in un traffico di stupefacenti della Yakuza e quando tenta di scappare da loro incontra Leo, un giovane pugile che decide di aiutarla.

Dal 9 marzo sarà disponibile “L’ultimo Vermeer“, ispirato alla storia vera di un uomo che imbrogliò i nazisti, vendendo quadri falsi e guadagnando milioni di dollari. Sempre il 9 arriverà anche il film storico ” Waiting for the Barbarians” di Ciro Guerra, con Johnny Depp e Robert Pattinson. Anche “Tutti per 1 – 1 per tutti” del regista Giovanni Veronesi sarà disponibile dallo stesso giorno. Nel cast nomi del calibro di Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy.

Dal 10 marzo arriverà invece “Wander Darkly“, con Sienna Miller e Diego Luna nei panni dei protagonisti di una love story “soprannaturale”. Sempre il 10 sbarcherà sulla piattaforma ” The Outpost” con Orlando Bloom e Scott Eastwood. La pellicola è un adattamento sul grande schermo dell’omonimo libro che narra la guerra di Kamdesh avvenuta durante il conflitto afghano.

Se “Parasite“, film vincitore degli ultimi Oscar, vi è piaciuto, allora potrebbe fare per voi anche “Memorie di un assassino“, altro film del regista coreano Bong Joon-ho, disponibile su Rakuten dal 16 marzo.

Il 23 marzo uscirà un film da guardare con tutta la famiglia, ovvero “Soul“, ultimo prodotto di animazione della Disney Pixar.

Altre uscite del mese di marzo

Nella sezione Starzplay di Rakuten (sezione dedicata alle serie tv), prosegue con la seconda stagione “Pennyworth“, la serie dedicata al maggiordomo di Bruce Wayne, il giovane Alfred. Verrà rilasciato un episodio a settimana.

Nella sezione FREE della piattaforma le novità in arrivo sono due grandi classici: “American Beauty” di Sam Mendes con protagonista Kevin Spacey, e “Point Break“, film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow, con Keanu Reeves e Patrick Swayze.

Inoltre, per il mese di marzo Rakuten propone due promozioni: la prima dal 1° al 21 marzo, ovvero la “Spring Sale“, con film di tutti i generi, tra cui “1917“, “Jumanji“, “The Gentlemen” e “Un uomo tranquillo” e molti altri. La seconda è la “Easter Surprise“, per festeggiare la Pasqua tutti insieme, dal 25 marzo all’8 aprile, con tanti film, compresi anche “Mister Link” e “Dreambuilders“.

Francesca Trovarelli