Regia: Melina Matsoukas

Cast: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine, Chloë Sevigny, Flea, Sturgill Simpson, Indya Moore, Scott Rapp, Dominic Cancelliere, Roman Armstrong, Justin Carmouche, Gralen Bryant Banks

Genere: Drammatico, colore

Durata: 132 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 16 aprile 2020

"Queen & Slim" è un film drammatico del 2019 diretto da Melina Matsoukas, nel suo debutto alla regia. La sceneggiatura è stata ideata da Lena Waithe, tratta direttamente dalla storia originale scritta a quattro mani con James Frey.

"Queen & Slim" è stato presentato in anteprima mondiale all'American Film Institute Fest il 14 novembre 2019 e segue la vicenda di due afro-americani che scappano dopo aver ucciso per autodifesa un poliziotto durante una sosta del traffico andata male.

"Queen & Slim": una violenta fuga dai preconcetti sociali

In una tavola calda dell'Ohio, un'avvocatessa della difesa criminale di nome Queen, interpretata da Jodie Turner-Smith, si ritrova ad un imbarazzante appuntamento con un giovane ragazzo appena conosciuto su Tinder di nome Slim, interpretato da Daniel Kaluuya. Alla fine della rovinosa cena, Slim cerca di salvare la propria faccia accompagnando Queen a casa, ma la sua goffa e irregolare guida attira immediatamente l'attenzione di un ufficiale di polizia che il ragazzo non sembra aver intenzione di ascoltare.

L'agente, in evidente stato di agitazione dal momento che Slim non rispetta i suoi ordini, estrae la pistola e la punta sul ragazzo. Subito Queen esce dall'auto e cerca di registrare l'incidente con il suo cellulare, ma in quell'istante parte anche il colpo al poliziotto, che le sfiora una gamba. Slim affronta l'ufficiale prima di afferrare la pistola e sparargli per legittima difesa.

Inizia quindi la drammatica fuga di Queen e Slim che, rimontati in auto, partono senza meta, con l'unico obiettivo di evitare la prigione: in viaggio dall'Ohio a New Orleans alla Florida del sud, alla ricerca della libertà, la coppia diventa inconsapevolmente un simbolo di trauma e sofferenza per tutto il paese, grazie al video di Queen divenuto virale, mentre anche la loro dinamica amicizia si evolve in qualcosa di più.

Nel cast di "Queen & Slim" oltre a Daniel Kaluuya ("Black Panther" del 2018 di Ryan Coogler) e Jodie Turner-Smith ("The Neon Demon" del 2016 di Nicolas Winding Refn), troviamo anche Benito Martinez ("Barry Seal - Una storia americana", del 2017 di Doug Liman) nei panni dello Sceriffo Edgar, Bokeem Woodbine ("Spider-Man: Homecoming", del 2017 di Jon Watts) in quelli dello Zio Earl, Scott Rapp ("Jumanji - The Next Level", del 2019 di Jake Kasdan), Justin Carmouche ("Green Book" del 2018 di Peter Farrelly) e Chloë Sevigny ("Charley Thompson" del 2017 di Andrew Haigh).