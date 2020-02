Regia: Luca Manfredi

Cast: Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Pasquale Petrolo, Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paolo Giangrasso, Giorgio Colangeli

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 24 febbraio 2020

Con “Permette? Alberto Sordi” il regista Luca Manfredi esplora l’ascesa al successo di uno dei più celebri attori italiani.

Permette? Alberto Sordi: una scalata verso le stelle

La carriera attoriale di Alberto Sordi non inizia nel modo in cui forse ci si aspetta, col senno di poi, per quel che riguarda un interprete così famoso e benvoluto. Il giovane Sordi, infatti, ben prima dell’essere stato consacrato agli allori del cinema, viene espulso dall'Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano a causa del suo uso costante della parlata romana.

Affatto scoraggiato da questa decisione, Sordi decide di tornare nella sua città e cercare di farsi conoscere lì, scelta che si rivelerà quella giusta per lui. A Roma, infatti, riesce a imporsi come doppiatore di Oliver Hardy in “Stanlio e Ollio” e crea il personaggio di Mario Pio, con cui fa faville al Varietà e alla Radio.

Grazie a tutte queste performances di successo, viene notato dall’allora altrettanto giovane Federico Fellini, futuro luminare della regia italiana. Tra i due nasce subito una profonda amicizia, che porterà poi a un sodalizio artistico fruttuoso.

Cast e produzione

L’onore e l’onere di interpretare un grande come Alberto Sordi è andato a Edoardo Pesce, noto per i suoi ruoli in “Non sono un assassino” (2019) e “Il colpo del cane” (2019), nonché un altro biopic importante, “Mia Martini - Io sono Mia” (2019).

A prestare il volto alla compagna di Alberto Sordi, Andreina Pagnani, è Pia Lanciotti, apparsa in “La Dea Fortuna” (2019) e “The Gerber Syndrome: Il contagio” (2011).

Il film è distribuito sul territorio da Altre Storie.