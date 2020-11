People’s Choice Awards 2020: i vincitori e i loro messaggi positivi

Tyler Perry, Jennifer Lopez e altri vincitori dei People’s Choice Awards 2020 hanno condiviso messaggi ispiratori. Tra i premiati anche Tracee Ellis Ross, Tiffany Haddish, Ellen Pompeo che hanno tenuto discorsi pieni di speranza e positività durante lo spettacolo di domenica.

People Choice Awards 2020: “Grey’s Anatomy”, “Riverdale”, “Bad Boys for Life” tra i vincitori

É stata trasmessa ieri l’edizione 2020 dei People Choice Awards, i popolari premi la cui partecipazione è stata sia virtuale che in presenza, come è ormai consuetudine per i premi cinema/tv in questo periodo pandemico.

Lo show, condotto da Demi Lovato, è stato trasmesso in diretta dal Barker Hangar di Santa Monica. La Lovato è uscita sul palco circondata non dal pubblico, ma da schermi video di persone che guardavano da casa, chiamati da lei stessa “superfan da tutto il paese” facenti parte della sezione VIP: “Virtual in Person”. Sono stati infatti gli spettatori a essere stati chiamati per premiare nel campo della musica, del cinema e della tv.

Scherzando sulla pandemia, la Lovato ha affermato: “quest’anno sono stati i tre anni più lunghi della mia vita”.

Will Smith ha avuto una grande serata sia per la vittoria di “Bad Boys for Life” che per il primo come Star Maschile del 2020. Tra le serie drammatiche ha avuto la meglio “Riverdale”, mentre “Grey’s Anatomy” è lo show del 2020.

Le vincitrici di questa edizione

La prima vincitrice ad essere stata rivelata è stata Tiffany Haddish, che è stata nominata star del cinema femminile del 2020 per la sua interpretazione in “Like a Boss”.

La Haddish ha evidenziato l’importanza di amare se stessi e poi ha fatto un “grido a chiunque attraversi la depressione o lo stress quest’anno” insieme a “tutte le persone in Africa che lottano”.

Mandy Moore di “This is Us” è il Miglior Personaggio Drammatico, mentre Sofia Vergara è il Miglior Personaggio in una serie comica per “Modern Family”.

L’attrice ha evidenziato che la vittoria è stata agrodolce poiché è l’ultimo premio che può vincere con questa serie che si è conclusa quest’anno con l’undicesima stagione.

Il discorso di Ellen Pompeo

Ellen Pompeo è stata nominata star televisiva dell’anno per “Grey’s Anatomy”, condividendo un messaggio di positività nel suo discorso.

“Il nostro spettacolo riguarda l’amore e l’accettazione, e vincere questo premio è la conferma che le persone rispondono a quelle idee”, ha detto. “Rispondono all’idea di amore, rispondono all’idea di accettazione, rispondono all’idea di noi che ci tiriamo su a vicenda. Il 2020 lo ha testato più e più volte e lo ha anche dimostrato quando ci guardiamo l’un l’altro, quando ci tiriamo su, tutto è possibile. Quindi prendiamo a calci il resto del 2020. Guardiamoci l’un l’altro, siamo responsabili l’uno dell’altro e amiamoci”.

Jennifer Lopez è stata premiata con il People’s Icon Award, Tyler Perry ha accettato il People’s Champion of 2020 Award e Tracee Ellis Ross è stata premiata con il Fashion Icon Award.

Armie Hammer ha presentato la Lopez, sua co-protagonista nel film “Shotgun Wedding”. “Lei guida con compassione… e la sua gioia per la vita è contagiosa”, ha detto, notando che nonostante il suo successo, è ancora “Jenny dal blocco”.

Anche star come Renee Zellweger e Nicole Kidman, insieme ai gemelli della Lopez, hanno inviato messaggi di congratulazioni tramite video.

Il discorso di Jennifer Lopez sul 2020

“Quest’anno è stato un grande livellatore”, ha detto. “Ci ha mostrato cosa contava e cosa no, e per me ha rafforzato ciò che conta di più: le persone. Tutti noi. Insieme. Aiutarci a vicenda. Amarci a vicenda. Essere gentili gli uni con gli altri. L’importanza di quella connessione, il tocco umano, e mi rendo conto che è ciò che cerco in tutto ciò che faccio – raggiungere le persone, toccare le persone. Credo che sia ciò che tutti vogliamo, quelle esperienze condivise per sapere che non siamo soli”.

Ha notato quanto sia stato difficile arrivare dove si trova ora e spera di poter essere un’ispirazione per le ragazze di tutto il mondo. “Come latina e donna, devi lavorare il doppio per avere le stesse opportunità”, ha affermato. “I miei sogni e le mie ambizioni rendevano le persone nervose… Più dicevano che non potevo realizzarli, più sapevo che dovevo farlo… La vera misura del successo non è nei numeri al botteghino o nei dischi venduti. Ragazze di tutte le età e di tutti i colori in tutto il mondo potete fare quello che volete.… I vostri sogni sono limitati solo dalla vostra immaginazione, determinazione e volontà di non mollare mai”.

Il premio a Tyler Perry

Tiffany Haddish ha consegnato a Perry il People’s Champion of 2020 Award. “È il tipo di persona che vuole fare qualcosa di carino per te perché sei te”, ha detto. “Vede le persone e vuole migliorare le loro vite”. Ha notato che ha mantenuto tutti i suoi dipendenti sul suo libro paga in mezzo alla pandemia. “Sa che dare a qualcuno una piccola possibilità può avere un effetto a catena su un’intera comunità”, ha aggiunto.

Tyler ha poi presentato Tracee Ellis Ross: “È stupenda da morire, è intelligente da morire, è sicura di sé e audace, e ha questa libertà che è molto rara da trovare.”

Nel suo discorso, Ross ha notato che la moda può e deve essere usata per fare dichiarazioni. “Se la moda è una cosa che ti attira, allora usala come strumento di trasformazione”, ha detto. “Lascia che i tuoi vestiti siano il tuo mantello da supereroe. Lascia che la moda sia la tua gioia e il tuo impegno per la parola che vuoi vedere. Non importa se indossi una cravatta nera o una t-shirt Black Lives Matter. Vestiti e parla.”.

Tra gli artisti che si sono esibiti ai People’s Choice Awards Justin Bieber ha cantato “Lonely” e “Holy”, e Chloe x Halle “Ungodly Hour”.

Lo spettacolo ha anche reso omaggio agli eroi locali della vita reale in tutto il paese (gli “Eroi del popolo del 2020”), mettendoli in luce con brevi videoclip.

Lorenzo Buellis

People Choice Awards 2020 – Tutti i vincitori

People’s Icon

Jennifer Lopez

Champion Award

Tracee Ellis Ross

Film del 2020

Bad Boys for Life

Film Commedia del 2020

The Kissing Booth 2

Film d’azione

Mulan

Film drammatico

Hamilton

Film per famiglie

Onward

Show 2020

Grey’s Anatomy

Serie drammatica

Riverdale

Serie comica

Never Have I Ever – Non ho mai

Serie Sci-Fi/Fantasy

Wynonna Earp

Interprete Maschile

Will Smith

Interprete femminile

Tifany Haddish

Interprete drammatica femminile

Lin-Manuel Miranda

Interprete in una commedia

Chris Hemsworth

Interprete televisiva femminile

Ellen Pompeo

Interprete drammatica

Mandy Moore

Interprete comica

Sofia Vergara

Artista maschile del 2020

Justin Bieber

Artista femminile del 2020

Ariana Grande