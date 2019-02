Difficile decretare tra le interpreti in gara come Miglior Attrice quale sia la vincitrice dell’edizione 2019 dei Premi Oscar. Ecco le interpreti in gara e la vincitrice.

Oscar 2019: tra favorite, star ed esordi

Nella categoria Miglior Attrice Protagonista troviamo nomi piuttosto importanti, una delle quali è la famosa cantante Lady Gaga e Yalitza Aparicio che fa un esordio coi fiocchi al cinema. Qui sotto vi sono tutte le candidate:

Oscar 2019: la vincitrice

Vince con grande sorpresa Olivia Colman, interprete de “La favorita”. Notizia abbastanza triste è che Glenn Close è l’attrice con più nomination agli Oscar senza averne mai vinto uno, un destino comune a molti grandi interpreti.

Francesco Fabrizi

25 febbraio 2019