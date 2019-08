"Midway" è un film drammatico co-prodotto e diretto da Roland Emmerich, sulla vera storia della battaglia navale delle isole Midway, combattuta tra giapponesi e americani tra il 4 ed il 6 giugno 1942.

Midway: grandi sacrifici per grandi risultati

Il film segue le eroiche e atroci imprese dei marinai e degli aviatori della marina statunitense, che hanno sacrificato la loro vita nelle acque di quel piccolo atollo nel Nord del Pacifico, nella leggendaria e spettacolare battaglia del 1942. Grazie al coraggio dei leader e degli eroi che si immolarono con audacia, quel conflitto rappresentò un punto di svolta nella storia dopo la debacle di Pearl Harbour che aveva devastato le flotte americane, perchè impedì l'avanzata nipponica, cambiando così il corso della guerra.

Regia e cast

Roland Emmerich torna dietro la macchina da presa con un'altra pellicola ad alto impatto visivo, dopo "Independence Day - Rigenerazione" del 2016.

Nel cast figurano tra gli altri: Ed Skrein, famoso per aver interpretato il ruolo di Daario Naharis nella serie "Il Trono di Spade"; Jake Manley, conosciuto per la serie tv "The Order"; Patrick Wilson che annovera tra gli ultimi lavori la presenza nel cast di "Aquaman" (2018) di James Wan e "Annabelle 3" di Gary Dauberman, in cui interpreta uno dei protagonisti; Luke Evans, presente nel cast di "Ma" di Tate Taylor con Octavia Spencer e di "Anna" di Luc Besson; oltre alle star Aaron Eckhart, Dennis Quaid, Woody Harrelson.

Il film è distribuito nelle sale italiane da Eagle Pictures.