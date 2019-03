Mahershala Ali è un attore statunitense divenuto famoso grazie a "Moonlight" del 2016, con il quale ha ottenuto il premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista, riconoscimento che è stato riconfermato grazie all'interpretazione accanto a Viggo Mortensen in "Green Book" del 2018.

Mahershala Ali, dalla lunetta alla statuetta

(Oakland, 16 febbraio 1974)

Mahershala Ali, nome d’arte di Mahershalalhashbaz Gilmore, nasce ad Oakland in California il 16 Febbraio del 1974.

Con una vocazione atletica fin da ragazzo, Ali si appassiona al basket, grazie al quale ottiene una borsa di studio per entrare al Saint Mary's College of California.

Si allontana però dai campi subito dopo la laurea entrando alla New York University, dove inizia a studiare recitazione. É proprio questa formazione che gli permette di entrare nel California Shakespeare Theater, dando così inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Mahershala Ali, un terzo tempo verso il successo

Dopo alcuni ruoli secondari per varie serie TV, tra cui “Crossing Jordan” (2001-2002) e “The 4400” (2004-2007), debutta sul grande schermo diretto da David Fincher nel film “Il curioso caso di Benjamin Button”.

Lo stesso regista, in qualità di produttore, lo sceglie anche per interpretare uno dei personaggi di “House of Cards” la serie politica prodotta da Netflix. Sempre sul più famoso sito di streaming legale interpreta nel 2016 l’antagonista della prima stagione della serie Marvel “Luke Cage”.

La tripla per la vittoria

Negli anni recita anche in altri film di successo come “Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1” (2014) e "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2" (2015), entrambi di Francis Lawrence, o"Il diritto di contare" di Theodore Melfi; ma è la sua prova in “Moonlight” di Barry Jenkins nel 2016, che gli vale la sua prima vittoria agli Oscar come Miglior Attore non Protagonista, e lo consacra tra i grandi protagonisti del panorama di Hollywood. Convertito all’Islam nel 2000, è il primo interprete musulmano ad aver avuto questo riconoscimento.

“Green Book” (2018), di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, è il secondo lavoro per il quale ottiene l’ambita statuetta, sempre nella categoria Miglior Attore non Protagonista.

Mahershala Ali nel 2019 è in ben due film vincitori di un premio Oscar: infatti, oltre al già citato "Green Book", recita anche nel ruolo dello zio di Miles Morales nella versione originale di “Spiderman – Un nuovo universo”, vincitore come Miglior Film d’Animazione.

Il 2019 è un anno vincente anche dal punto di vista televisivo, Ali veste infatti i panni dell’investigatore Hays nella terza stagione "True Detective", serie poliziesca della HBO.

Federico Renis