Regia: Marco Bonfanti

Cast: Michela Cescon, Elio Germano, Elena Cotta, Silvia D'Amico, Vincent Scarito, Pietro Pescara, Jennifer Brokshi, Andrea Pennacchi, Cristina Donadio

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 21 ottobre 2019

“L’uomo senza gravità” racconta la storia di Oscar un bambino nato in un piccolo ospedale di paese con un dono magnifico. Lui infatti non obbedisce alla legge di gravità. Appena nato fluttua in aria sotto gli occhi increduli della madre e della nonna e dei dottori presenti in sala. Questo però convince sua madre a tenerlo nascosto dalla gente per molti anni, solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Tutto cambia però quando Oscar decide un giorno che tutto il mondo deve conoscere il suo segreto.

L’uomo senza gravità: una favola volante

“L’uomo senza gravità” è il primo lungometraggio di finzione del regista italiano Marco Bonfatti dopo aver diretto i documentari “L’ultimo pastore” e “Bozzetto non troppo”.

Protagonisti della pellicola sono Elio Germano (“Il giovane favoloso” di Mario Martone, “Io sono Tempesta” di Daniele Luchetti), Michela Cescon (“Loro” di Paolo Sorrentino, “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi) e Silvia D’Amico (“Hotel Gagarin” di Simone Spada, “Brave ragazze” di Michela Andreozzi).

Come afferma lo stesso regista anche se Oscar ha dei poteri ma non è un film sul “super eroismo” inteso come nelle pellicole di oggi, bensì una storia su un uomo puro, ingenuo e leggero che vuole essere accettato dalla nostra società.

Per la realizzazione di questo film sono state utilizzate tecnologie già viste in “Gravity” di Alfonso Cuarón per rendere realistici i voli del protagonista.

“L’uomo senza gravità” sarà presentato in anteprima alla preapertura della Festa del Cinema di Roma del 2019 per poi dopo un passaggio di soli tre giorni nelle sale approderà sulla piattaforma streaming Netflix.