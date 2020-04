L'uomo che non c'era - Recensione: la perla cinematografica di Joel e Ethan Coen

I fratelli Cohen sono famosi per aver girato cult del cinema come “Il Grande Lebowski”, “Fargo” e “Non é un paese per vecchi”, ma “L’uomo che non c’era” é un altro capolavoro della loro carriera non meno interessante degli altri.

Chi é la vittima?

Siamo nell’America del dopoguerra, l’ottimismo e l’iniziativa in termini economici sono propagandati dallo Stato a ritmo serrato, tutti vogliono solo arricchirsi, niente é mai abbastanza, soprattutto per Ed, Doris, e Big Dave: nessuno di loro si preoccupa di come procurarsi denaro e piacere, basta ottenerli nel piú breve tempo possibile.

Vediamo quindi questi tre personaggi coinvolti in un circolo vizioso pazzesco fatto di raggiri, estorsioni, minacce, e tradimenti che in nessun momento regala spazio per il rispetto reciproco: solo il peggio dell’animo umano é chiamato a parlare. Come si suol dire, peró, tutti i nodi vengono al pettine, e se questa pellicola é caratterizzata da una critica nera, non certo velata, alla societá e ai singoli individui, lo svolgimento e il finale non possono altro che far sprofondare la vicenda nel buio piú profondo, in cui le conseguenze aspettano pazientemente a manifestarsi per capovolgere senza pietá i destini dei protagonisti.

Quello dei fratelli Cohen é un noir purissimo, onesto, spietato, mai sbilanciato: la pellicola é stata girata a colori e successivamente convertita in bianco e nero per evidenziare al meglio l’atmosfera di disagio in cui lo spettatore viene catapultato fin dalle prime scene; tutte le personalitá presentate nella vicenda sono sotto i riflettori e in nessuna occasione i registi si prendono la responsabilitá di giustificare le loro azioni, di abbellirle o illuminarle, le rappresentano semplicemente per ció che sono.

Il film é incredibilmente reale, qui sta il genio dei fratelli Joel ed Ethan. I loro soggetti, brutali nella schiettezza irremovibile dei loro gesti, sono vicino a noi, uno é il barbiere, l’altra é la contabile, l’altro ancora il proprietario di una catena di negozi, nessun boss mafioso, nessun agente sotto copertura di servizi ultra segreti: la storia raccontata potrebbe accadere a tutti.

Ecco la divina maestria di questa regia che conosce troppo bene l’animo umano, che sa usare la storia del cinema al meglio creando pellicole imperdibili, facendoci rabbrividere senza usare troppa violenza fisica, agendo profondamente sulla psiche di ognuno di noi, invitandoci a dubitare di ogni singolo personaggio ripreso da questo obiettivo che non perdona, suscitando in noi odio, disgusto, strappandoci un sorriso cinico, dandoci il tempo di trarre le nostre conclusioni, chiamandoci a giudizio. A noi spetta capire chi é davvero la vittima in un contesto in cui tutti sono carnefici. Noi siamo i veri investigatori e giudici di quanto viene raccontato.

I personaggi

Una parola va spesa anche per le stupende interpretazioni dei singoli personaggi de “L’uomo che non c’era”. Billy Bob Thornton, visto in “Armageddon- Il Giudizio finale” diretto da Michael Bay, veste qui le spoglie del protagonista Ed Crane, un barbiere taciturno profondamente insoddisfatto della vita che conduce, incarnando alla perfezione l’uomo inadeguato che i fratelli Cohen amano e propongono in ogni loro lavoro: il personaggio di Crane crea da subito ambiguitá nello spettatore in quanto é disposto a far passare il tradimento della moglie Doris (Frances McDormand), ma non il fatto che Big Dave (James Gandolfini) non voglia pagarlo, addirittura usa l’adulterio dei due come mezzo per estorcere della grana.

Da non dimenticare anche le attenzioni fuorvianti che riserva a Birdy (Scarlett Johansson), una ragazza palesemente minorenne: quando Doris finisce in prigione, Crane spende sempre piú tempo a casa della ragazzina, servendosi dell’amicizia con il padre di lei per stare in sua compagnia, in quanto sembra essere l’unica persona ancora pura, intoccata dai mali che il mondo offre. Anche se Crane probabilmente nutre solo affetto paterno per la ragazza, Birdy é rappresentata quasi come Lolita del romanzo di Nabokov, grazie all’interpretazione spiccata e leggermente maliziosa offerta da Scarlett Johansson: la moglie Doris, infatti, nota subito che tra i due c’é una certa intesa quando, ad un party, Crane si discosta dalla folla per rimanere a parlare con Birdy dopo averla ascoltata suonare “Le Pathetique” di Beethoven al pianoforte.

Ultimi, ma non per questo meno importanti, ci sono i ruoli di Doris e Big Dave: Frances McDormand si cala alla perfezione nel ruolo a lei asseganto, rappresentando questa donna infelice e alcolizzata con un tagliente cinismo che buca lo schermo, lo stesso che le fará vincere l’Oscar nella pellicola “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, mentre James Gandolfini ci regala tutto sommato un’interpretazione ottimale di Big Dave, simbolo chiaro del capitalismo, usando la sua naturale attitudine semi-goliardica di losco, dando un effetto ambivalente, di doppia faccia, al personaggio che interpreta. Sotto la regia dei fratelli Cohen tutto il cast, comunque, dà visibilmente il meglio di sé regalandoci un noir spettacolare ed irripetibile.

Gloria Carandina