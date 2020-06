Regia: Emiliano Corapi

Cast: Miriam Leone, Simone Liberati, Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri, Eleonora Russo, Lorenzo Ciamei, Maurizio Bianucci

Genere: Commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Adler Entertainment

"L'amore a domicilio" è una commedia diretta da Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati. Il film è disponibile in streaming, in esclusiva su Amazon Prime Video, dal 10 giugno 2020.

L'amore a domicilio: la storia

Renato (Simone Liberati) è sempre stato un uomo abbastanza riluttante a intraprendere una relazione seria, in grado di coinvolgerlo davvero. Quando casualmente conosce Anna (Miriam Leone), una ragazza molto esuberante, costretta agli arresti domiciliari, decide di mettersi in gioco e abbandonarsi a una relazione passionale, capace di scuoterlo anche dalla sua apatia sentimentale.

Cast e regia

"L'amore a domicilio" ha per protagonista Miriam Leone, ex modella italiana, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Tra le sue ultime interpretazioni ricordiamo "Il testimone invisibile" di Stefano Mordini. Protagonista maschile è l'attore romano Simone Liberati, già visto in "La profezia dell'armadillo" (2018) e "Bangla" (2019).

Emiliano Corapi è un regista e sceneggiatore, che prima di "L'amore a domicilio", ha diretto il thriller "Sulla strada di casa" con Daniele Liotti, Vinicio Marchioni, Donatella Finocchiaro e Claudia Pandolfi.