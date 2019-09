Regia: Carlo Sarti

Cast: Lino Guanciale, Leonardo Pazzagli, Francesca Luce Cardinale, Pippo Delbono, Massimo Nicolini, Donatella Allegro, Davide Reali,

Mirko Rizzotto, Andrea Maioli, Marco Manfredi, Maurizio Cardillo

Genere: commedia, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 26 settembre 2019

"La freccia del tempo" è una commedia di Carlo Sarti distribuita da Officine Obu e prodotta con il Film Fund della Regione Emilia-Romagna e il Patrocinio dell’Università di Bologna.

La freccia del tempo: la commedia-scientifica che indaga il concetto di Tempo

Leonardo Pazzagli interpreta Raffaele, uno studente universitario fuori corso che nella vita ama due sole cose: la sua storica fidanzata Alice, interpretata da Francesca Luce Cardinale, e la Scienza.

Per mantenersi gli studi, Raffaele è costretto a lavorare sia come fattorino presso un fioraio, sia come commesso in un negozio di abbigliamento, tenendo all'oscuro entrambi i suoi superiori.

Il giorno del compleanno di Alice, i due fidanzati si danno appuntamento in un piccolo albergo, ma, giunto sul luogo, Raffaele si ritrova a dover aspettare la sua ragazza in ritardo: una rocambolesca successione di eventi inaspettati impedirà il loro incontro, ma sarà anche l'occasione per i nostri due protagonisti di vivere nuove avventure e arrivare a una comprensione più profonda del concetto fisico del Tempo, secondo cui, lo stesso, può procedere solamente in un senso, e mai tornare indietro.

Nel cast di "La freccia del tempo" oltre a Leonardo Pazzagli ("Un bacio" del 2016 di Ivan Cotroneo e "Non c'è campo" del 2017 di Federico Moccia) a Francesca Luce Cardinale ("Pacifico" del 2019 di Gonzalo Gutierrez e "I sogni sospesi" del 2018 di Manuela Tempesta), troviamo anche Lino Guanciale ("I peggiori" del 2017 di Vinceno Alfieri e "Arrivano i prof" del 2018 di Ivan Silvestrini e Pippo Delbono ("Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz" del 2018 di Giuseppe Varlotta e "La ragazza del mondo" del 2016 di Marco Danieli.).