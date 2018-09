Oltre la nebbia – Il mistero di Rainer Merz (2017)

Regia: Giuseppe Varlotta

Cast: Pippo Delbono, Corinne Cléry, Cosimo Cinieri, Luca Lionello, Frederic Moulin, Giovanni Capalbo

Genere: Thriller, colore

Durata: 86 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: P.F.A.

Data di uscita: 4 ottobre 2018

Giuseppe Varlotta firma il thriller dal titolo "Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz", che racconta gli oscuri segreti celati dietro la scomparsa dell'attore Rainer Merz.

Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz: i segreti celati dietro la scomparsa di un attore

Tutto comincia nell'ex fabbrica di cioccolato Cima Norma, Blenio-Torre, Svizzera, una settimana prima di pasqua. Un famoso attore Rainer Merz (Cosimo Cinieri) considerato un "Maestro" del cinema, scompare misteriosamente durante gli ultimi giorni di riprese di un film storico sulla vita dell'imprenditore Federico II, in un set segreto allestito proprio dall'artista.

L'investigatore privato Giovanni Andreasi (Pippo Delbono) viene incaricato dalla compagna di Merz, Rosa Carlini (Corinne Cléry), nonché la costumista del film, di scoprire che cosa sia accaduto all'attore. Le indagini, però, prendono fin da subito una piega inaspettata.

L'investigatore osservando delle foto dell'attore scomparso comprende che quel volto non gli è nuovo. Infatti, Giovanni Andreassi ricollega Rainer Merz all'uomo che gli appare nei ricorrenti incubi che sono legati all'ambiguo caso di un suicidio di una ragazza, sul quale l'investigatore stava lavorando prima di lasciare la polizia e che ancora lo tormenta.

Il mistero si infittisce ancora, quando Andreassi inizia a indagare sui membri dell'ex compagnia di attori di Merz. Tutti sembrano nascondere qualche segreto, il caso si complica ancora, quando emerge dalle indagini che l'unico contatto legato all'artista nella zona in cui è scomparso è quello del professor Armand Rubino (Vincent Nemeth), un esperto di storia medioevale, che anni prima aveva ospitato il maestro Rainer Merz quando questi aveva sciolto la compagnia e abbandonato l'Italia per recarsi in Svizzera. Ma, non finisce qua. Insieme all'artista si scopre che anche il girato del film è andato perso.

Da quel momento l'investigatore si rende conto di essere entrato in mondo oscuro, nel quale si può far guidare solo dalle sue visioni e dal diario segreto Merz, del quale entra in possesso casualmente e che lo guida tra i ricordi dell'attore e le motivazioni per cui si è recato in Svizzera. Andreassi scoprirà presto che il caso è molto più complesso di quello che sembra e di essere difronte non a una semplice scomparsa, ma bensì, a una battaglia epocale tra poteri segreti.